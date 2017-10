DFB-Pokal: Aaron Seydels Wiedersehen mit Mainz 05

Vor knapp sechs Jahren gelang dem damaligen Fußball-Viertligisten Holstein Kiel eine Riesensensation im DFB-Pokal. Am 21. Dezember 2011 gewannen die Störche vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen den Bundesligisten Mainz 05 und zogen ins Viertelfinale ein, in dem es am 7. Februar 2012 eine 0:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund gab. An diesem Abend feierte Aaron Seydel seinen 16. Geburtstag. Wenn es am Dienstag (20.45 Uhr) zur späten Revanche der Kontrahenten kommt, sind die Vorzeichen anders: Holstein ist Tabellenzweiter der Zweiten Bundesliga und gastiert in der Mainzer Opel-Arena. Und für Seydel ist es ein ganz besonderes Duell. Der 1,99 m große Stürmer trägt seit seiner Jugend das Trikot der Nullfünfer und spielt nun als Leih-Profi der Störche erstmals gegen seinen Stammverein.