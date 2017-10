DFB-Pokal: Alle Spiele im Liveticker - Die Konferenz am Mittwoch

Heynckes hat den Bayern wieder Ordnung und Struktur gegeben, legt Wert auf eine stabile Defensive als Basis. In drei Spielen setzte es keinen Gegentreffer. „Bei einem Hausbau fängt man ja auch erst mit dem Fundament an, dann geht es weiter“, erklärte Heynckes: „Defensive gewinnt Titel – diese Maxime gilt immer noch.“ (@ Imago)

Leipzig will den FC Bayern Abend mit seiner gewohnten Offensivpower überrumpeln. Dabei spielt die RB-Mannschaft dominanter als in der Vorsaison, hat mehr Ballbesitz (56 zu 52 Prozent). Nur noch 13 Prozent ihrer Tore fallen nach Schnellangriffen, letztes Jahr 21. Eine reine Konter-Mannschaft über die schnellen Stürmer wie Timo Werner? Nicht nur! (@ Imago)

Heynckes nimmt alle Spieler mit, führt zig Gespräche, schwört auf den persönlichen Austausch als Kraftquelle. In der Mannschaft steht er auf eine klare Hierarchie, nach den Ausfällen von Manuel Neuer, Thomas Müller und Franck Ribéry ist Arjen Robben sein Kapitän. (@ Imago)

Hasenhüttl findet, dass die Bayern nun „kompakter sind und mit mehr Bereitschaft agieren, den Ball zu jagen“. Also: „Mit der fußballerischen Qualität kombiniert ist es ein anderes Bollwerk, das da auf dem Platz steht.“ Für Hasenhüttl „natürlich die Handschrift von Jupp Heynckes“. (@ Imago)

Heynckes liebt Spaziergänge in der Natur, den Wald, seine Haustiere. Schäferhund Cando wurde zur landesweiten Berühmtheit. Im Job trinkt er meist Mineralwasser ohne Kohlensäure, „der Doktor sagt immer, wenn man älter wird, muss man viel trinken“. Die RB-Brause aus der Dose hat er noch nicht probiert. (@ dpa)

