DFB-Pokal: Alle Spiele im Liveticker - FC Bayern und Dortmund greifen ein

Leverkusen und Mönchengladbach eröffneten am Freitag die Pokalsaison mit Siegen - gibt's am Samstag die ersten Sensationen?

Leher TS - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

SV Germania Halberstadt - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Lüneburger SK Hansa - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

STOLPERFAKTOR: Die 05er waren zuletzt nicht besonders anfällig für ein frühes Aus im Pokal. In den vergangenen fünf Jahren scheiterte der Bundesligist nur einmal in Runde eins, 2014/15 nach Elfmeterschießen in Chemnitz. Den Reiz des Pokals hat Neuling Schwarz erkannt: „Man kann mit wenigen Spielen viel erreichen.“

SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Rot-Weiß Erfurt - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 18.30 Uhr)

STOLPERFAKTOR: Bei der 13. Teilnahme am Wettbewerb schafften es die Thüringer nur einmal in die dritte Runde, schieden achtmal gleich zu Beginn aus. Hoffenheim dürfte eigentlich kaum in Schwierigkeiten kommen. Es sei denn, die Spieler sind in Gedanken schon beim Dienstags-Duell gegen Liverpool und Coach Jürgen Klopp.