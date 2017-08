DFB-Pokal: Alle Spiele im Liveticker - Patzt Leverkusen?

Der DFB-Pokal startet am Freitag mit zwei Bundesligisten. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Mönchengladbach könnten sich schon in der ersten Runde blamieren. Ihre Gegner Karlsruher SC (3. Liga) und Rot-Weiß Essen haben Stolper-Potenzial.

STOLPERFAKTOR: In der Vorbereitung ist die Werkself in sechs Testspielen nacheinander ohne Sieg geblieben. Karlsruhe nimmt das Spiel unter Flutlicht als besondere Motivation: «Wir wollen versuchen, dass unser Gegner von Anfang an denkt, dass vielleicht ein anderes Los doch cooler gewesen wäre», sagte KSC-Coach Marc Patrick Meister.