DFB-Pokal am Montag kompakt: St. Pauli patzt, Schalke zittert sich zum Sieg

Der FC Schalke 04 hat zum Pflichtspieldebüt von Coach Domenico Tedesco ein Pokal-Aus beim Regionalligisten BFC Dynamo mit Mühe verhindert. Der Bundesliga-Vertreter setzte sich am Montagabend 2:0 (0:0) bei den Berlinern durch und zog damit in die zweite Runde ein. Jewgeni Konopljanka (78./90.+1) erzielte beide Treffer. Dem 1. FC Nürnberg gelang nach dem makellosen Start in der Liga mit zwei Siegen in zwei Partien auch im Pokal ein Top-Auftakt. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga gewann beim Ligarivalen MSV Duisburg 2:1 (2:0). Der FC St. Pauli dagegen schied beim Drittligisten SC Paderborn nach einer 1:2 (0:1)-Niederlage aus.