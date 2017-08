DFB-Pokal am Sonntag: Nach HSV auch Augsburg in 1. Runde raus

Die Spiele am Sonntag in der Übersicht. Der VfL Osnabrück sorgt für die erste große Sensation im DFB-Pokal. Der Drittligist schlägt den Hamburger SV mit 3:1. Schweinfurt überrascht, Magdeburg schlägt Bundesligist Augsburg. Hier alle Spiele in der Übersicht.

Der Hamburger SV ist als erster Fußball-Bundesligist in dieser Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert (hier lesen: So spottet das Netz über den HSV). Die Norddeutschen unterlagen am Sonntag trotz gut 70-minütiger Überzahl 1:3 (0:1) beim Drittligisten VfL Osnabrück. Am Abend folgte mit dem FC Augsburg der zweite Bundesligist: Die Bayern scheiterten verdient mit 0:2 (0:0) am 1. FC Magdeburg. Champions-League-Starter RB Leipzig hatte dagegen beim 5:0 (1:0) bei Verbandsliga-Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen keine große Mühe. Hannover 96 drehte ein 0:1 gegen den Regionalligisten Bonner SC noch in ein 6:2 (1:1) und schaffte den Sprung in die zweite Runde. Dort steht auch der VfL Wolfsburg, der beim 1:0 (0:0) gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt allerdings deutlich mehr Mühe als erwartet hatte.

Hier alle Spiele vom Sonntag im Überblick:

1. FC Magdeburg - FC Augsburg 2:0

Wieder Magdeburg, wieder Christian Beck: Der FC Augsburg ist zum zweiten Mal nach 2014 in der ersten Runde des DFB-Pokals am nordostdeutschen Drittligisten 1. FC Magdeburg gescheitert. Wie vor drei Jahren war Topstürmer Beck (87.) der Schütze des ersten Tores. Tobias Schwede nutzte in der Nachspielzeit einen Pfostenabpraller zum 2:0 (0:0)-Erfolg. 21 641 Zuschauer sahen eine über weite Strecken überlegene Gastgeber-Mannschaft, die es aber versäumte, besonders in der ersten Halbzeit die klaren Chancen zu verwerten. Der Sieg ging jedoch völlig in Ordnung.

SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue 2:0

Fußball-Drittligst SV Wehen Wiesbaden ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Hessen gewannen gegen den eine Klasse höher spielenden FC Erzgebirge Aue mit 2:0 (2:0). Die einseitige Partie war nach zwei schnellen Toren von David Blacha (3.) und Stephan Andrist (7.) früh entschieden. Vor geschätzten 2700 Zuschauern boten die Sachsen eine erschreckend schwache Leistung und verloren auch das dritte Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Thomas Letsch.

Eintracht Norderstedt – VfL Wolfsburg 0:1

Der VfL Wolfsburg hat sich in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs gequält. Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund mühte sich der in nahezu allen Belangen enttäuschende haushohe Favorit am Sonntag zu einem glücklichen 1:0 (0:0) beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Edmund-Plambeck-Stadion, darunter HSV-Idol Uwe Seeler, war Neuzugang Ignacio Camacho (59. Minute) der Matchwinner für das Millionen-Ensemble, das keinen Klassenunterschied erkennen ließ.

Einzelkritik: Die Spieler des VfL Wolfsburg beim FC Norderstedt (von Marcel Westermann) Koen Casteels: Verlebte einen ruhigen Arbeitstag im VfL-Tor. Wirklich eingreifen musste der Belgier nicht. Doch bei der größten Chance der Norderstedter, einem Freistoß an den Außenpfosten, wäre der Wolfsburger machtlos gewesen. – Note: 3 Yannick Gerhardt: In der ersten Hälfte agierte der U21-Europameister noch zielstrebiger, wirkte in den Zweikämpfen griffig und versuchte, sich immer wieder in die Offensive des VfL einzuschalten. Viel ist dabei allerdings nicht herausgesprungen. – Note: 4 © dpa (Archiv) Paul Verhaegh: Er hatte defensiv wenig zu tun, doch wenn er gebraucht wurde, war er da. Allerdings schaltete sich der Niederländer noch zu selten ins Offensivspiel der Wolfsburger ein. – Note: 4 © Baschin (Archiv) Jakub Blaszczykowski: An seine guten Auftritte in den Testspielen konnte der Pole in Norderstedt nicht anknüpfen. Über seine Seite passierte vor allem im zweiten Spielabschnitt kaum noch etwas. – Note: 5 © dpa Riechedly Bazoer: Als offensiverer der beiden Sechser agierte er teilweise auf einer Höhe mit Yunus Malli. Doch zwingende Torgefahr strahlte der Niederländer nicht aus. Defensiv hatte er nicht besonders viel zu tun. – Note: 3 Kaylen Hinds: Brachte auf der linken Angriffsseite eine Menge Wind, wurde jedoch nach der Pause etwas unauffälliger. Positiv: Der Neuzugang sucht das Eins-gegen-eins und kann seine Mitspieler in Szene setzen. – Note: 3 © Baschin (Archiv) John Anthony Brooks: Der Neuzugang war vor allem in der Luft präsent und verlor nahezu kein Kopfballduell. Bitter: Nach einem tiefen Ausfallschritt kurz hinter der Mittellinie musste der VfLer schon vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. – Note: 3 © Imago Robin Knoche: War genau wie seine anderen Abwehrkollegen wenig gefordert. Er war vor allem nach der Auswechslung von John Anthony Brooks noch mehr für die Ordnung der Viererkette verantwortlich. – Note: 3 Ignacio Camacho : Der Spanier musste vor allem in den ersten 45 Minuten eine Menge einstecken – teilte aber auch gut aus. Er ließ sich beim Spielaufbau öfter mal zwischen die Innenverteidiger fallen und bescherte dem VfL die 1:0-Führung. – Note: 2 © dpa Yunus Malli: Bekam den Vorzug vor Daniel Didavi, doch im Offensivspiel fehlte es dem Zehner an Kreativität. Und selbst fand er auch nur selten den Abschluss. Beste Szene: seine Vorarbeit per Ecke zum 1:0. – Note: 4 Mario Gomez: Hing die meiste Zeit über in der Luft. Nur wenige Bälle erreichten den Nationalspieler. Und wenn der Stürmer dann mal an die Kugel kam, brachte er den Ball entweder nicht im Tor unter oder stand beim Anspiel im Abseits. – Note: 5 © dpa Felix Uduokhai: Wurde nach der Verletzung von Brooks ins kalte Wasser geworfen, hatte aber mit dem Regionalligisten keine Probleme. Der Neu-Wolfsburger machte seine Sache im Abwehrzentrum ordentlich. – Note: 3 © pa Paul-Georges Ntep de Madiba: Kam in der 74. Minute. – keine Note © Matthias Koch (Archiv) Josuha Guilavogui: kam in der 87. Minute. – keine Note

1. FC Saarbrücken – Union Berlin 1:2

Mit reichlich Mühe und einem überragenden Torhüter Daniel Mesenhöler hat der 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht und damit 318.500 Euro mehr auf dem Konto. Die „Eisernen“ kamen am Sonntag erst nach Verlängerung zu einem 2:1 (1:1, 1:1)-Sieg beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Der Berliner Fußball-Zweitligist verdankte es vor 6222 Zuschauer in Völklingen besonders dem starken Torwart Mesenhöler, dass es nicht das achte Erstrunden-Aus seit 2004 gab. Der Schwede Simon Hedlund erzwang in der 101. Minute die Entscheidung.

TSV 1860 München – FC Ingolstadt 1:2

Der FC Ingolstadt hat die Rückkehr des TSV 1860 München auf die große Fußballbühne rasch beendet. Die in die vierte Liga abgestürzten „Löwen“ unterlagen am Sonntag erst nach einem großen Fight in der ersten Runde des DFB-Pokals unglücklich gegen den Bundesliga-Absteiger mit 1:2 (0:1).

VfL Osnabrück – Hamburger SV 3:1

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat erneut den Hamburger SV blamiert und aus dem DFB-Pokal befördert. Knapp acht Jahre nach dem bisher letzten Coup gegen den Fußball-Erstligisten feierte der niedersächsische Außenseiter am Sonntag einen 3:1 (1:0)-Sieg – und das trotz knapp 70 Minuten in Unterzahl. Die Osnabrücker kamen vor 15.800 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke dank der Torschützen Halil Savran (39.), Marc Heider (60.) und Ahmet Arslan (71.) zur Sensation. Für den HSV traf nur Bobby Wood per Handelfmeter (74.).

Bonner SC – Hannover 96 2:6

Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 hat das 18. Erstrunden-Aus im DFB-Pokal dank einer Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten verhindert. Beim mutig auftretenden Bonner SC setzten sich Fußballprofis aus Niedersachsen nach Treffern von Niclas Füllkrug (34., 74. Minute), Martin Harnik (60., 90.+3), Kenan Karaman (90.) und Sebastian Maier (90.+2) mit 6:2 (1:1) durch. Der Tabellensechste der Regionalliga West war durch Lars Lokotsch vor 9650 Zuschauern im ausverkauften Sportpark Nord in der 20. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Nico Perrey (83.) per Hackentrick musste Hannover noch einmal zittern.

Die Einzelkritik: So waren die 96-Spieler beim Bonner SC in Form. Philipp Tschauner: Note 4. Die neue Nummer 1 im 96-Tor hatte wie erwartet einen ruhigen Nachmittag und musste kaum einmal eingreifen. © dpa Julian Korb: Note 3,5. Erhielt den Vorzug vor Oliver Sorg und erledigte seine Sache auf der rechten Abwehrseite abgeklärt. Nach der Pause kaum noch zu sehen. © Maike Lobback Salif Sané: Note 3. Nicht immer souverän, klärte er jedoch die meisten Situationen problemlos. Die Abstimmung mit Nebenmann Felipe ließ jedoch ab und an zu wünschen übrig. © Daniel Karmann Felipe: Note 3,5. Auch er war kaum einmal von den Bonnern Angreifern gefordert. Wenn es gefährlich wurde dann nur, weil er und Sané sich gegenseitig im Weg standen. © Petrow Matthias Ostrzolek: Note 4. Der Neuzugang hatte auf der linken Abwehrseite einige gute Flanken im Angebot, allerdings auch so manche fahrige Szene. Hätte sich noch öfter in die Offensive einschalten können. In der 62. Minute ausgewechselt. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Waldemar Anton: Note 3,5. Bemühte sich, dem 96-Spiel einige Ideen mitzugeben, was ihm jedoch nicht allzu oft gelang. Auch etwas Dynamik fehlte in seinen Aktionen. © imago/Kaletta Pirmin Schwegler: Note 2. Der Schweizer war der Dreh- und Angelpunkt bei fast allen Aktionen der Roten. Steckte ein paar Mal gut durch und behielt stets den Überblick. Bereitete mit einem langen Pass den Ausgleich vor. © Petrow Felix Klaus: Note 3,5. Bereitete den Ausgleich durch Niclas Füllkrug mit viel Willen und Einsatz vor. Blieb aber zu oft in den direkten Duellen hängen. © Petrow Edgar Prib: Note 3. Der neue 96-Kapitän hatte in der 23. Minute Pech, als er nur den Pfosten traf. Versuchte immer wieder, das 96-Spiel über die linke Seite anzukurbeln. Rückte nach einer Stunde für den ausgewechselten Ostrzolek auf die linke Abwehrseite. © Sascha Priesemann Martin Harnik: Note 2,5. Der Österreicher war viel unterwegs, ohne jedoch zunächst groß in Erscheinung zu treten. Vollendete dann eine schöne Kombination über Prib und Klaus zum 2:1 (60.). Setzte mit seinem Treffer zum 6:2 den Schlusspunkt hinter eine furiose Endphase der Roten. © dpa Niclas Füllkrug: Note 2,5. Dem Stürmer fehlte die Durchschlagskraft, viel gelang ihm nicht. Immerhin stand er beim Ausgleich zum 1:1 goldrichtig und drückte den Ball über die Linie (34.). Und auch beim 3:1 (75.) war der Angreifer zur Stelle. © dpa Kenan Karaman: Kam in der 62. Minute für Ostrzolek. Machte mit einem schönen Seitfallzieher auf sich auf aufmerksam und traf per Kopf zum 4:2 (90.). © Petrow Sebastian Maier: In der 76. Minute für Füllkrug eingewechselt. Nutzte den vielen Platz für einige gute Aktionen und traf mit einem schönen Schlenzer ins Eck zum 5:2 (90.). © Maike Lobback Marvin Bakalorz: Ersetzte im defensiven Mittelfeld in der Schlussphase Schwegler. © Florian Petrow

SF Dorfmerkingen – RB Leipzig 0:5

Mit einer zunächst zähen, am Ende aber doch souveränen Vorstellung ist RB Leipzig in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Fußball-Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer setzte sich zum Auftakt des Cup-Wettbewerbs am Sonntag mit einem 5:0 (1:0)-Sieg beim schwäbischen Sechstligisten SF Dorfmerkingen durch und feierte knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt einen erfolgreichen Pflichtspielstart.

Jetzt Durchklicken: Die RB-Spieler in der Einzelkritik Timo Werner: Tor gemacht, Elfer verschossen, ansonsten auffällig unauffällig. Note 3 (@GEPA Pictures) Oliver Burke: Fällt nach seiner Einwechslung weder auf noch ab. Note 3 (@GEPA Pictures) Konrad Laimer: Wandelt zeitig an einer Ampel-Karte, sollte gegen einen Sechstligisten nicht so sein. Note 4 (@GEPA Pictures) Dominik Kaiser: Kommt zeitig, spult unaufgeregt sein Pensum runter. Note 3 (@GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: Über 90 Minuten bester Mann, bissig und zweifacher Torschütze. Note 2 (@GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Auf links gesetzt und ein Aktiv-Posten. Note 3 (@GEPA Pictures) Willi Orban: Die Pässe ins tiefe Mittelfeld kommen eher selten an, in der Defensive kaum gefragt. Note 3 (@GEPA Pictures) Bruma: Kaum vom Ball zu trennen, aber noch nicht mit dem Mittelweg Pass-Dribbling gesegnet. Note 3 (@GEPA Pictures) Naby Keita: Taut erst nach dem Wechsel auf, dann omnipräsent und mit Ball-Magnet. Note 3 (@GEPA Pictures) Stefan Ilsanker: Hat alles im Griff und gute Chancen auf einen Startplatz auf Schalke. Note 2 (@GEPA Pictures) Lukas Klostermann: Läuft viel, aber oft ohne Ertrag. Note 3 (@GEPA Pictures) Yussuf Poulsen: Auch er kann es viel besser. Seine Stärken in der Luft kommen nicht zum Tragen. Note 3 (@GEPA Pictures) Dayot Upamecano: Nicht immer zu 100 Prozent bei der Sache, hat deshalb unter der Dusche Beinfreiheit. Note 4 (@GEPA Pictures) Peter Gulacsi: Zweimal in Aktion, zweimal souverän. Im zweiten Durchgang ohne Aufgabe. Note 2 (@GEPA Pictures)

1. FC Schweinfurt 05 – SV Sandhausen 2:1

Der FC Schweinfurt 05 hat für eine Überraschung im DFB-Pokal gesorgt und den SV Sandhausen aus dem Wettbewerb geworfen. Der Fußball-Viertligist bezwang in der ersten Runde am Sonntag nach einer couragierten Vorstellung den Zweitligasechsten mit 2:1 (0:1). Lucas Höler (11. Minute) brachte die Gäste nach einem feinen Doppelpass mit Nejmeddin Daghfous in Führung. Marius Willisch (53.) mit einem abgefälschten Schuss und Steffen Krautschneider (62.) nach einem schweren Torwartpatzer von Marco Knaller drehten das Duell vor 4610 Zuschauern.

SV Morlautern – SpVgg Greuther Fürth 0:5

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat seine Auftakthürde im DFB-Pokal souverän genommen und ist problemlos in die zweite Runde eingezogen. Die Franken gewannen beim pfälzischen Sechstligisten SV Morlautern am Sonntag erwartungsgemäß mit 5:0 (2:0). Die Tore für die Mannschaft von Trainer Janos Radoki erzielten vor 2800 Zuschauern in Pirmasens Philipp Hofmann (16. Minute, 18.), David Raum (59.), Serdar Dursun (85.) und Sebastian Ernst (86.).

FC Nöttingen – VfL Bochum 2:5

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die Pflichtaufgabe gegen den Oberligisten FC Nöttingen erfüllt und ist durch ein 5:2 (2:0)-Erfolg in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Lukas Hinterseer war mit drei Treffern und einer Vorlage Mann der Partie und maßgeblich beteiligt am ersten Saisonsieg des VfL.

