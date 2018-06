DFB-Pokal-Auslosung: Hannover 96 trifft auf den Karlsruher SC

Hannover 96 muss in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Baden-Württemberg reisen. Dort treffen die Roten auf den Drittligisten Karlsruher SC, der als unterklassiges Team das Heimrecht genießt. Der Karlsruher SC wird von einer kleinen Pokal-Sensation vor heimischen Publikum träumen. Für Hannover 96 hingegen zählt gegen den Drittligisten nur der Sieg, denn ein Aus in Runde eins gegen den KSC wäre nicht nur eine riesige Enttäuschung, es könnte schon vor der neuen Bundesliga-Saison für das eine oder andere Störfeuer sorgen.

Im Mai 1992 schaffte Hannover 96 Einmaliges: Als Zweitligist gewannen die Niedersachsen das Pokalfinale in Berlin gegen den hohen Favoriten Borussia Mönchengladbach. Hier die besten Fotos:

Die Ausgangslage scheint klar, aber 96 tat sich schon im letzten Jahr in der ersten Runde schwer. Im vergangenen Jahr setzte sich Hannover 96 in der ersten Runde bei Regionalligist Bonner SC mit 6:2 durch, doch Ergebnis fiel fast zu hoch aus, hielten die Bonner doch bis kurz vor dem Ende der Partie gut mit dem Aufsteiger mit. Für die Roten war jedoch bereits eine Runde später der Traum vom Finale in Berlin wieder geplatzt. Im Nachbarschaftsduell mit dem VfL Wolfsburg zogen die Roten den Kürzeren, unterlagen den Wölfen mit 0:1.