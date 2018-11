DFB-Pokal: Auslosung im Liveticker - Die Gegner von FC Bayern, BVB und Co.

Verfolgt die Auslosung der DFB-Pokal-Spiele hier im Liveticker!

So kam es zu den Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal

2012/2013 - Berliner AK: Was für eine Patzer. Am 18. August 2012 setzt es für Bundesligist TSG Hoffenheim eine derbe Klatsche: Schon zur Pause führt der Regionalligist mit 3:0 - auch die Halbzeit kann Hoffenheim nicht aufwecken. In der 48. Minute trifft Martin Cakmak dann auch noch zum 4:0-Endstand. © imago sportfotodienst

2011/2012 - Dynamo Dresden: Es ist seit und für lange Zeit die größte Blamage Bayer Leverkusens: Bis zur 68. Minute führt die "Werkself" mit 3:0 (!), dann drehen die Sachsen auf und schaffen in der 86. Minute tatsächlich noch den 3:3-Ausgleich, ehe Alexander Schnetzler in der 117. Minute der Siegtreffer für den Zweitligisten gelingt. © 2011 Getty Images

1997/1998 - Eintracht Trier: Die Moselstädter lassen eine Sensation nach der anderen folgen: In der zweiten Runde schlagen die Amateure mit Schalke 04 den amtierenden UEFA-Pokalsieger und dann in der dritten Runde mit Borussia Dortmund auch noch den Champions-League-Sieger. Erst im Halbfinale ist für Trier gegen den MSV Duisburg Schluss (9:10 im Elfmeterschießen). © Getty

2016/2017 - Sportfreunde Lotte: Es ist das Pokaljahr des Drittligaaufsteigers. In der ersten Runde schlägt der Meister der Regionalliga West zunächst Bundesligist Werder Bremen mit 2:1, dann nimmt der Außenseiter in der 2. Runde im Elfmeterschießen auch noch Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb. Nach einem weiteren Sieg über 1860 München (2:0) ist erst im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund Schluss. © 2016 Getty Images

Die Achtelfinal-Begegnungen werden erst im neuen Jahr angepfiffen, sie finden am 5. und 6. Februar statt. An beiden Tagen werden jeweils zwei Partien um 18.30 Uhr und zwei Spiele um 20.45 Uhr ausgetragen. Ausgelost wird am Sonntag um 18.00 Uhr live in der ARD. Serdal Celebi, der als Blindenfußballer beim FC St. Pauli spielt, wird im Dortmunder Fußballmuseum die Kugeln ziehen. Als Ziehungsleiter wird Horst Hrubesch, der Frauen-Nationaltrainer, bei der Auslosung dabei sein.