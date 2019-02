DFB-Pokal: Viertelfinal-Auslosung im Liveticker - Die Gegner von Bayern, Schalke, HSV und Co.

Aus der Bundesliga gehen der FC Bayern , Werder Bremen , Schalke 04 , RB Leipzig und der FC Augsburg im Viertelfinale des DFB-Pokals an den Start. Die nächste Runde wird am 2. und 3. April ausgetragen, die genauen Uhrzeiten legt der DFB ein paar Tage nach der Auslosung fest.

Verfolgt die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals hier im Liveticker!

Ähnlich schwer tat sich auch der FC Bayern - mit einem Unterschied: Während der BVB die Segel streichen musste, retteten sich die Münchener gegen Hertha BSC in der Verlängerung und dürfen weiterhin davon träumen, in diesem Pokal-Jahr noch ein zweites Mal nach Berlin zu fahren. Der FC Schalke 04 setzte sich mit 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf durch, wenngleich das Ergebnis an diesem Abend durch den Tod von Manager-Legende Rudi Assauer in den Hintergrund rückte.