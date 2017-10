DFB-Pokal-Auslosung zum Achtelfinale live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Und die Paderborner dürfen bei der Pokal-Auslosung am Sonntag (18 Uhr) auf einen alten Bekannten hoffen. Der ehemalige Paderborner Coach Stefan Effenberg, zwei Mal DFB-Pokalsieger mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München, wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Achtelfinal-Paarungen auslosen. Die Ostwestfalen sind als Drittligist das einzige Team, welches automatisch Heimrecht genießt. Die Spiele finden am 19. und 20. Dezember 2017 statt. Das Finale steigt am 19. Mai 2018 im Olympiastadion in Berlin. Ebenfalls in der Verlosung: Die Achtelfinalspiele der Damen, die am 3. Dezember ausgespielt werden.

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth wird die Auslosung überwachen, moderiert wird die Ziehung von ARD-Frontfrau Julia Scharf.