DFB-Pokal: Auslosung zum Viertelfinale live im TV und Online-Stream schauen

Mit Ausnahme von Rekordpokalsieger FC Bayern findet sich im Feld der acht Viertelfinalisten kein Team, das wirklich eine Favoritenrolle übernehmen könnte. RB Leipzig steht nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Runde der letzten acht. Der Hamburger SV stand zuletzt 2017 im Viertelfinale und damit zwei Spiele vor dem großen Ziel Berlin. Bei Werder Bremen ist die Erinnerung an das letzte Viertelfinale 2017/2018 (2:4 n.V.) gegen das in Heidenheim nun ausgeschiedene Team von Bayer Leverkusen noch frischer. Kiel-Bezwinger FC Augsburg, Leverkusen-Schreck 1. FC Heidenheim und der SC Paderborn, der sich beim Ligakonkurrenten MSV Duisburg durchsetzte, werden ihr Image als Underdogs auch im Viertelfinale pflegen. Gespielt wird am 2. und 3. April 2019. Als ,,Losfee“ fungiert Handball-Nationalspieler Fabian Böhm.