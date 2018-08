DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Runde live im TV und im Online-Stream schauen

Berlin? Das läuft! Zwei Leipziger Vereine sind noch im Los-Topf für die 2. Runde im DFB-Pokal, die am 30. /31. Oktober 2018 ausgespielt wird. Setzte sich Bundesligist RB Leipzig erwartungsgemäß gegen den Regionalligisten Viktoria Köln (3:1) durch, so schaffte die in die Oberliga abgestiegene BSG Chemie Leipzig mit dem 2:1 gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg eine echte Sensation.

Ebenfalls von höheren Pokal-Weihen träumen darf Drittligist FC Hansa Rostock. Die Ostseestädter warfen den Bundesligisten VfB Stuttgart mit 2:0 aus dem Wettbewerb. Hannover 96 ließ dem ehemaligen Erstligisten KSC im eigenen Wildparkstadion beim 6:0 nicht die Spur einer Chance, Hertha BSC hielt den Traum vom Finale im heimischen Olympiastadion am 25. Mai 2019 mit einem 2:1-Arbeitssieg am Leben. Der VfL Wolfsburg mühte sich beim Südwest-Regionalligisten SV Elversberg zu einem 1:0-Auswärtserfolg. Ebenfalls Mühe mit einem Oberliga-Team, dem Tus Erndtebrück, hatte der Hamburger SV beim 5:3 in Siegen. Holstein Kiel meisterte die Hürde 1860 München souverän – 3:1 an der Grünwalder Straße. Holprig verlief auch der Start von Rekord-Pokalsieger FC Bayern München im Pokal: Die Bayern kamen beim Nord-Regionalligaklub SV Drochtersen / Assel zu einem späten 1:0. Die Spannung auf die Spitze trieb jedoch Borussia Dortmund. Der Pokalsieger von 2017 verhinderte mit zwei Last-Minute-Toren in der fünften Minute der Nachspielzeit und in der 121. Minute in der Verlängerung beim 2:1 bei der SpVgg Greuther Fürth sein erstes Erstrunden-Aus seit 2005 – damals in Braunschweig.

Wie sieht die 2. Runde im Pokal aus? In der ARD-Sportschau wird Sprintern Gina Lückenkemper (21) am Sonntag ab 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund als Los-Fee auftreten und die Partien auslosen. Jessy Wellmer moderiert.