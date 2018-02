20. Mai 2009: Bitter für Werder war, dass Hugo Almeida (links) und Superstar Diego für das Finale des UEFA-Pokals gesperrt waren. Dazu fehlte Per Mertesacker verletzt. Diego verließ Werder nach der Saison für 27 Millionen Euro gen Juventus Turin. In der Bundesliga wurde Werder in der Saison 2008/2009 übrigens nur Zehnter.

20. Mai 2009: Bitter für Werder war, dass Hugo Almeida (links) und Superstar Diego für das Finale des UEFA-Pokals gesperrt waren. Dazu fehlte Per Mertesacker verletzt. Diego verließ Werder nach der Saison für 27 Millionen Euro gen Juventus Turin. In der Bundesliga wurde Werder in der Saison 2008/2009 übrigens nur Zehnter. © imago/HJS

18.3.2010: Nach dem DFB-Pokalsieg schafft es Werder über die Playoffs in die neue Europa League und dort dann bis ins Achtelfinale. Gegner: Der FC Valencia. Das Hinspiel endet 1:1, dann kommen die Spanier ins Weserstadion – um zur Pause mit 3:1 zu führen. Doch Werder schnuppert doch noch am Wunder, Frings und Marin besorgen den Ausgleich. Aber Valencias Villa schießt sein drittes Tor in diesem Spiel und Pizarros 4:4 reicht nicht mehr für Werder – wegen der Auswärtstorregel. © imago/deFodi