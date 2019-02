DFB-Pokal: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream schauen

,,Es war sehr, sehr schwer", erinnert sich Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre (61) an die Bundesliga-Begegnung gegen Werder (2:1) am 15. Dezember 2018. Mit diesem Ergebnis machte der BVB die vorzeitige ,,Herbstmeisterschaft" klar. Nun lautet im DFB-Pokal-Achtelfinale die Begegnung wieder Borussia Dortmund gegen Werder Bremen (Dienstag, 20.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Mit ,,zwei oder drei Änderungen" gegenüber dem 1:1 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt will Lucien Favre das zweite Heimspiel gegen Bremen in dieser Saison angehen. Marcel Schmelzer könnte in die Mannschaft rotieren, ebenso Ömer Toprak für den zuletzt als Innenverteidiger brillierenden Julian Weigl. Vor dem Gegner von der Weser hat Favre Respekt: ,,Werder hat eine sehr starke Mannschaft, sie sind sehr gut und können clever den Ball erobern. Mit Max Kruse können sie immer schnell nach vorne spielen."