DFB-Pokal: Die Anstoßzeiten und Termine der 1. Runde

Noch sind alle Augen auf die WM in Russland gerichtet, doch bei vielen Teams aus Deutschlands Profi-Ligen laufen schon die Vorbereitungen für die neue Saison. Während die Bundesliga erst am 24. August eröffnet wird, beginnt der DFB-Pokal schon am 17. August. In der ersten Runde treffen die meisten Bundesligisten wie gewohnt auf Mannschaften aus den unteren Ligen.

Der vermeintliche Freifahrtschein erwies sich in der Vergangenheit aber regelmäßig für den ein oder anderen Klub aus Deutschlands Oberhaus als Stolperstein. So mussten in der vergangenen Saison mit dem Hamburger SV und Augsburg zwei Erstligisten die Segel streichen. Auch in der kommenden Spielzeit haben einige Bundesliga-Mannschaften schwere Spiele vor der Brust. Das Highlight der ersten Runde – das Duell zwischen Borussia Dortmund und Greuther Fürth – wird live in der ARD übertragen.