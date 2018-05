DFB-Pokal: Fix! Die Aufstellung von FC Bayern und Frankfurt - spielt Manuel Neuer?

Mit welcher Aufstellung geht Heynckes in sein letztes Spiel? Der SPORT BUZZER hat die Startelf der Münchner in einer Bildergalerie zusammengefasst. Gibt es im letzten Aufgebot des Trainer-Stars eine große Überraschung?

Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt

Chandler und Meier nicht im Frankfurt-Kader

Möglich ist ein Comeback von Manuel Neuer - doch der Nationalkeeper, der von Bundestrainer Joachim Löw trotz langer Verletzungspause für die WM nominiert wurde, wird im Pokalfinale zunächst auf der Bank Platz nehmen. Sven Ulreich, der den 32-Jährigen zumeist bravourös vertreten hatte, steht auch in Berlin wieder zwischen den Pfosten.

Frankfurts Trainer Niko Kovac musste in seinem letzten Spiel als SGE-Coach eine schwere Entscheidung treffen: Er strich Alex Meier und Timothy Chandler am Nachmittag aus dem finalen Aufgebot für die Partie. Während Chandler zuletzt zur Ergänzungsspieler war, hatte sich der 35-jährige Meier sein Abschiedsspiel bereits am 5. Mai absolviert - nach langer Verletzungspause kam er wenige Minuten vor Schluss gegen seinen Ex-Klub HSV ins Spiel - und traf.