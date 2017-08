DFB-Pokal: Die Auslosung der 2. Runde im Liveticker

Es ist so weit! Am Sonntagabend (18 Uhr, ARD) steht sie an, die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal. Während der Hamburger SV und der FC Augsburg als namhafteste Opfer der ersten Runde in die Röhre gucken müssen, hoffen zahlreiche kleinere Klubs auf große Lose wie den FC Bayern und Borussia Dortmund. Als einziger Amateurklub konnte der 1. FC Schweinfurt die zweite Runde erreichen. Die Unterfranken setzten sich gegen den SV Sandhausen durch.