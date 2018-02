DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt schlägt Mainz 05 deutlich

Jermaine Jones: Schon in der Bundesliga machte sich der in Frankfurt geborene US-Amerikaner einen Namen als Fußball-Rüpel. Nach seiner Zeit in Deutschland knüpfte Jones in den USA genau daran an. Als Spieler der New England Revolution wurde er gegenüber dem Schiedsrichter handgreiflich und mit einer Sperre belegt. © Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images