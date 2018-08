Frankfurt scheitert, Bayern mit Mühe - das war sonst noch los im DFB-Pokal

Cupverteidiger Eintracht Frankfurt hat sich in der Auftaktrunde des DFB-Pokals kräftig blamiert. Die Hessen, die zuletzt zweimal in Folge das Finale erreicht und im Mai den FC Bayern düpiert hatten, kassierten am Samstag eine 1:2 (0:0)-Niederlage beim Viertligisten SSV Ulm 1846. Auch der haushohe Favorit FC Bayern München hatte größte Probleme. Bis zur 81. Minute hielt der krasse Außenseiter SV Drochtersen/Assel am Samstag ein 0:0, ehe sich die Münchner doch durch ein Tor von Robert Lewandowski 1:0 durchsetzten.

Werder und Hoffenheim siegen 6:1

2012/2013 - Berliner AK: Was für eine Patzer. Am 18. August 2012 setzt es für Bundesligist TSG Hoffenheim eine derbe Klatsche: Schon zur Pause führt der Regionalligist mit 3:0 - auch die Halbzeit kann Hoffenheim nicht aufwecken. In der 48. Minute trifft Martin Cakmak dann auch noch zum 4:0-Endstand. © imago sportfotodienst

2011/2012 - Dynamo Dresden: Es ist seit und für lange Zeit die größte Blamage Bayer Leverkusens: Bis zur 68. Minute führt die "Werkself" mit 3:0 (!), dann drehen die Sachsen auf und schaffen in der 86. Minute tatsächlich noch den 3:3-Ausgleich, ehe Alexander Schnetzler in der 117. Minute der Siegtreffer für den Zweitligisten gelingt. © 2011 Getty Images

1997/1998 - Eintracht Trier: Die Pfälzer lassen eine Sensation nach der anderen folgen: In der zweiten Runde schlagen die Amateure mit Schalke 04 den amtierenden UEFA-Pokalsieger und dann in der dritten Runde mit Borussia Dortmund auch noch den Champions-League-Sieger. Erst im Halbfinale ist für Trier gegen den MSV Duisburg Schluss (9:10 im Elfmeterschießen). © getty/Bongarts

2016/2017 - Sportfreunde Lotte: Es ist das Pokaljahr des Drittligaaufsteigers. In der ersten Runde schlägt der Meister der Regionalliga West zunächst Bundesligist Werder Bremen mit 2:1, dann nimmt der Außenseiter in der 2. Runde im Elfmeterschießen auch noch Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb. Nach einem weiteren Sieg über 1860 München (2:0) ist erst im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund Schluss. © 2016 Getty Images

Steffen Kienle und Vitalij Lux sorgten in Ulm für die große Sensation. Der Frankfurter Anschlusstreffer durch Goncalo Paciencia kam zu spät. Für die Eintracht war es die nächste große Enttäuschung, nachdem der Club am vergangenen Sonntag im Supercup eine 0:5-Pleite gegen den FC Bayern kassiert hatte.

Bayern mit großen Problemen in Drochtersen

Für die Münchner lief es diemal nicht so klar. Manuel Neuer, Arjen Robben, Franck Ribéry und Robert Lewandowski - mit der vermeintlich stärksten Elf ging Bayern-Coach Niko Kovac in das ungleiche Duell mit dem Viertligisten aus der 11 500-Einwohner-Gemeinde, rund 50 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Doch die Bayern agierten viel zu pomadig und wären beinahe in der ersten Halbzeit bestraft worden, als Florian Nagel freistehend an Neuer scheiterte (33.). So kam die Erlösung durch Lewandowski erst spät.