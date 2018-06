DFB-Pokal: FC Bayern muss zu Drochtersen/Assel, BVB nach Fürth

Knapper Sieg in der Drittligarelegation gegen Weiche Flensburg, knapper Sieg im Brandenburgpokalfinale gegen den SV Babelsberg. Am Ende steht für Energie Cottbus damit sowohl der Aufstieg als auch die DFB-Pokalteilnahme.

Knapper Sieg in der Drittligarelegation gegen Weiche Flensburg, knapper Sieg im Brandenburgpokalfinale gegen den SV Babelsberg. Am Ende steht für Energie Cottbus damit sowohl der Aufstieg als auch die DFB-Pokalteilnahme. © imago/Matthias Koch

Der BFC Dynamo (Regionalliga) bejubelt den Sieg beim Berliner Pilsner Pokalfinale über den Berliner SC. Neben Union und der Hertha nehmen in der nächsten Saison damit drei Hauptstadtteams am DFB-Pokal teil. © imago/Sebastian Wells

Immerhin ein Trost nach dem verpassten Drittligaaufstieg in der Relegation gegen Energie Cottbus: Dank des Sieges im Landespokal Schleswig-Holstein schafft Weiche Flensburg immerhin den Einzug in den DFB-Pokal. © imago/Beautiful Sports