DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Online-Stream schauen

Die Partie FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) war 1938 das Finale im DFB-Pokal! Am 9. Januar 1938 gewann Schalke mit seinen Legenden um Ernst Kuzorra und Otto Tibulski mit 2:1 gegen die Fortuna. Insgesamt treffen sich beide Klubs am Mittwoch zum 8. Mal im Pokal-Wettbewerb.

Das letzte Pokal-Duell zwischen den beiden Traditionsklubs aus Nordrhein-Westfalen liegt allerdings schon mehr als 35 Jahre zurück. Am 26. August 1983 gewann Schalke in Runde eins mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. In der Bundesliga setzte sich ,,Königsblau" am 6. Oktober 2018 ebenfalls gegen die Rheinländer durch - 2:0 in der Düsseldorfer Arena. Vor dem Spiel am Mittwoch plagen Fortuna-Coach Friedhelm Funkel (65), als Spieler 1985 selbst Pokalsieger mit Bayer Uerdingen, große Verletzungssorgen. Sicher fehlen Marcin Kaminski, Benito Raman sowie die Langzeitverletzten Marcel Sobottka und Diego Contento. Im Tor wird der 39-jährige Veteran Jaroslav Drobny Stammkeeper Michael Rensing (34) ersetzen. Er ist cool und macht im Training einen super Eindruck“, sagte Funkel vor dem Spiel. Gleich beide Torhüter ersetzen musste am Dienstag auch Borussia Dortmund - mit dem Ergebnis, dass der BVB sich gegen Werder Bremen frühzeitig aus dem Pokal verabschiedete...

Die ,,Knappen" wollen über die Station Fortuna Düsseldorf wie im letzten Jahr wieder in Richtung Halbfinale marschieren. S04-Trainer Domenico Tedesco (33) nimmt im Tor nach der Roten Karte für Alexander Nübel im Liga-Spiel gegen Gladbach (0:2) einen erneuten Wechsel vor. Der etatmäßige Torhüter Ralf Fährmann wird am Mittwoch in der Veltins Arena auflaufen und nach der Nübel-Sperre selbstredend auch die nächsten beiden Liga-Spiele beim FC Bayern (Samstag) und gegen den SC Freiburg bestreiten. ,,Ralf Fährmann wird spielen. Das haben wir im Vorfeld kommuniziert und besprochen. Da stehe ich zu meine Wort", sagte Tedesco am Dienstag, ,,alles andere wäre Ralf gegenüber nicht fair."

Wie sehe ich das Spiel FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch ab 20.45 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 4 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Marcus Lindemann. Zuschauer, die die Konferenz-Option einschalten, werden Toni Tomic hören.

Wird die Partie FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Die ARD zeigt FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf im Anschluss an die Live-Übertragung Hertha BSC gegen FC Bayern München in einer längeren Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

