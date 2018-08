Erst Witsel, dann Reus: Dortmund rettet sich gegen Fürth in der Verlängerung

Borussia Dortmund hat sich im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Favre in die zweite Pokalrunde gezittert. Erst rettete Witsel den BVB in die Verlängerung, dann traf Reus in der letzten Minute der Verlängerung. Gegen mutige Fürther mangelte es dem BVB dabei allerdings nicht an Chance - allein sie nutzten sie nicht.