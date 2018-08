Privater Trauerfall: Greuther Fürth muss gegen Borussia Dortmund auf Trainer Buric verzichten

Der Cheftrainer der Spielvereinigung Greuther Fürth, Damir Buric, wird das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund am Montagabend verpassen. Der 54-Jährige fällt wegen eines Trauerfalls in seiner Familie aus, wie der Verein wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels (20:45 Uhr/So könnt ihr es sehen) auf seiner Internet-Seite bekanntgab.