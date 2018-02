DFB-Pokal-Halbfinale: FC Bayern trifft auf Leverkusen, Schalke auf Frankfurt

Das Pokal-Halbfinale wird heiß: Andreas Köpke, der Torwart-Trainer der Nationalmannschaft, hat die Partien Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München und Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt ausgelost. In der Saison hat Leverkusen zweimal gegen die Bayern mit 1:3 verloren. Die Partie zwischen Schalke und Frankfurt könnte ausgeglichener zugehen: "Ich sehe die Chancen bei 50:50, weil Frankfurt eine Supersaison spielt“, sagte „Losfee“ Köpke.

Das #DFBPokal -Halbfinale ist ausgelost worden. Kein Heimspiel für den #FCBayern ! Alle Partien hier in der Übersicht: #B04FCB #S04SGE pic.twitter.com/alt5c96Dsp

Bis zum Halbfinale wird es sich allerdings noch etwas ziehen: Die beiden Semi-Finals des DFB-Pokals 2017/2018 wird am 17. und 18. April 2018 ausgetragen. Beide Spiele werden live in der ARD und beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das Endspiel findet am 19. Mai statt. Im Berliner Olympiastadion wird der Nachfolger von Borussia Dortmund ermittelt. Der Titelverteidiger war im Achtelfinale gegen die Bayern ausgeschieden.