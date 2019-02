DFB-Pokal: Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg live im TV und Online-Stream schauen

,,Murphys Gesetz", so nennt die offizielle Homepage des Hamburger SV den gebrauchten Tag beim 0:2 im Zweitliga-Spiel bei Arminia Bielefeld. Die Hamburger verpassten es, sich an der Tabellenspitze weiter abzusetzen. Diese Niederlage ist laut HSV-Trainer Hannes Wolf (37) abgehakt. In der Partie Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg am Dienstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker), wollen die Hanseaten erstmals in ihrer Vereinsgeschichte gegen einen höherklassigen Gegner nach 2016/2017 wieder ins Pokal-Viertelfinale. Damals war in der Runde der letzten Acht Endstation gegen Borussia Mönchengladbach (1:2).

Hannes Wolf freut sich auf das Pokal-Duell mit dem 1. FC Nürnberg, der am vergangenen Bundesliga-Wochenende mit dem 1:1 gegen Werder Bremen den ersten Punkt im neuen Jahr holen konnte. Seit dem 6. Spieltag wartet die Mannschaft von Trainer Michael Köllner (48) in der Liga auf ein Erfolgserlebnis.Hinter Ewerton und Ex-HSV-Torhüter Christian Mathenja steht bei den Franken ein Fragezeichen. Nürnberg holte den Pokal zuletzt 2007, der HSV vor mehr als 30 Jahren, 1987 in Berlin gegen die Stuttgarter Kickers.

,,Beim Bielefeld-Spiel selbst hat sich niemand schwer verletzt. Fiete Arp geht es nach seinen heftigen Rückenbeschwerden sogar schon wieder besser, er kann für Dienstag eine Option sein", sagte Hannes Wolf am Montag in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Nicht dabei sein wird Hamburgs personifizierte Tor-Garantie in der Liga und im Pokal. Pierre-Michel Lasogga (27) laboriert nach wie vor an einer Wadenverletzung. Der HSV-Stürmer erzielte 4 der acht Pokal-Treffer des HSV in dieser Saison und wurde auch am Samstag in Bielefeld schmerzlich vermisst. ,,Der Pokal ist ein großartiger Wettbewerb und für uns natürlich eine tolle Chance. Wir spielen gegen einen Erstligisten, aber ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und schätze die Chancen 50:50 ein", sagt Wolf, ,,aber in solch einem Spiel brauchst du auch mal das nötige Quäntchen Glück, um zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen, denn gerade im Pokal entscheiden ja oft Kleinigkeiten." Oder eben ,,Murphys Gesetz"...

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden.

Wie sehe ich das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg am Dienstag ab 18.15 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 2 und HD. Reporter in Hamburg ist Oliver Seidler. In der Konferenz begleitet Klaus Veltman dieses Spiel.

Wird die Partie Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hamburger SV gegen 1. Fc Nürnberg ist in der ARD im Anschluss an die Live-Übertragung der Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Pokalspiel Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?