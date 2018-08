Schweres Los im DFB-Pokal: Hannover 96 spielt in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg

Der Zweitrundengegner von Hannover 96 im DFB-Pokal steht fest - und das wird keine einfache Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter muss wie schon im Vorjahr gegen VfL Wolfsburg bestehen - dieses Mal allerdings in der heimischen HDI-Arena. Dieses Los zog die Top-Sprinterin Gina Lückenkemper am Sonntagabend. Gespielt wird die 2. Runde am 30. und 31. Oktober.

In der vergangenen Saison hatte 96 gegen die Wölfe mit 0:1 verloren und war ausgeschieden.