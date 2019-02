DFB-Pokal: Hertha BSC gegen FC Bayern München live im TV und Online-Stream schauen

Die Bayern spielen wieder in Berlin! Nach dem 0:2 in der Bundesliga am 28. September 2018 wollen die Münchner nun in der Pokal-Partie Hertha BSC gegen FC Bayern am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ihre Revanche und sich die Chance auf die erneute Finalteilnahme natürlich offen halten.

Mit Manuel Neuer (32), aber auch mit Thiago und Franck Ribéry im Kader sind die Bayern in Richtung Berlin gestartet. Wie BILD am Dienstagabend berichtete, absolvierte Neuer, der zuletzt in Leverkusen nach einer Daumenverletzung fehlte, das Abschlusstraining und wird wohl spielen. Weiterhin fehlen werden Corentin Tolisso, Arjen Robben und Renato Sanches. ,,Arjen fühlt sich noch nicht hunderprozentig fit", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac (47) am Dienstag über Robbens Status.

Die Berliner wollen den FC Bayern wie zuletzt in der Bundesliga auch im DFB-Pokal schlagen. ,,Das ist für uns wie ein kleines Finale", sagte Vedad Ibisevic am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,wir haben ein Flutlichtspiel gegen die Bayern, eine der Top-Mannschaften Europas: Was gibt es Schöneres?" Am stimmungsvollen Rahmen sollte es nicht liegen. Und wohl auch an seinem Team nicht, wie Hertha-Coach Pal Dardai (42) glaubt. ,,Wir haben die Chance, dieses Spiel zu gewinnen", sagt der Ungar voller Überzeugung, ,,wir müssen uns reinhauen, bei Standards aufpassen und die kreativen Spieler der Bayern in Schach halten."

Wie sehe ich das Spiel Hertha BSC gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Hertha BSC gegen FC Bayern am Mittwoch ab 20.15 Uhr live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Wolff-Christoph Fuss. In der Konferenz berichtet Hansi Küpper.

Wird die Partie Hertha BSC gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Ja! Die ARD zeigt Hertha BSC gegen FC Bayern München am Dienstag ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Tom Bartels. Experte in Berlin: Thomas Hitzlsperger.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das Erste zeigt die Partie Hertha BSC gegen FC Bayern München ab 20.15 Uhr auf seiner Homepage und auf sportschau.de im kostenlosen Live-Stream.

