DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen FC Augsburg live im TV und Online-Stream schauen

Besser kann man sich nicht warm spielen! Die Kieler bezwangen am Wochenende in der 2. Liga den SSV Jahn Regensburg mit 2:0. Der seit 10 Bundesligaspielen sieglose FC Augsburg beendete seine Misere beim 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05. Dass beide Teams mit diesen Erfolgserlebnissen am Mittwoch in die Partie Holstein Kiel gegen FC Augsburg (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) gehen, macht die Begegnung im Holstein-Stadion noch spannender.

Holsteins Coach Tim Walter geht mit jeder Menge Selbstvertrauen in diese Partie: ,,Wir wissen, dass wir gut sind. Wir machen uns keine Gedanken darüber, wer kommt. Sie müssen erstmal gegen uns spielen, wir wollen fußballerisch vorgehen und wenn wir diesen Weg gehen, haben wir eine Chance.“ Dass dies durchaus der richtige Weg sein kann, bekam in der letzten Runde mit dem SC Freiburg (2:1) schon ein weiterer Bundesligist an der Förde zu spüren. Innenverteidiger Hauke Wahl kann bei den Kielern wieder eingesetzt werden. Setzen sich die Störche durch, winken ihnen für die Viertelfinal-Teilnahme 1,3 Mio. Euro.

Bilder von der Zweitliga-Partie zwischen Holstein Kiel und dem SSV Jahn Regensburg Der Kieler Kingsley Schindler nach seinem seinen Treffer zum 1:0.

Die Augsburger mussten beim 3:2 gegen den 1. FSV Mainz 05, den sie nun auch in der Bundesliga bezwangen, in die Verlängerung gehen. Nach dem Befreiungsschlag im Schneetreiben gegen die Mainzer ist die Vorfreude auch beim FCA groß. ,,Das wird ein ganz besonderes Spiel", sagt Trainer Manuel Baum (39), der mit Caiuby und Martin Hinteregger zwei Profis im Winter aussortierte. Für das Spiel in Kiel will Baum ,,zwei oder drei Veränderungen vornehmen." Im Tor wird wieder Gregor Kobel zu sehen sein, zumal Andreas Luthe und Fabian Giefer ihre Verletzungen immer noch nicht auskuriert haben. ,,Wir sind der Bundesligist", sagt Manuel Baum selbstbewusst, ,,es ist unser Anspruch, dass wir gegen den Zweitligisten definitiv weiterkommen."

Wie sehe ich das Spiel Holstein Kiel gegen FC Augsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Holstein Kiel gegen FC Augsburg am Mittwoch ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 5 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Michael Born. In der Konferenz ist Jörg Dahlmann zu hören.

Wird die Partie Holstein Kiel gegen FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Die ARD zeigt Holstein Kiel gegen FC Augsburg im Anschluss an die Live-Übertragung Hertha BSC gegen FC Bayern München am Mittwoch im Free-TV in einer längeren Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel Holstein Kiel gegen FC Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?