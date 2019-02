Winter-Transfer Berkay Özcan schießt Hamburger SV gegen Nürnberg ins Pokal-Viertelfinale

Was für ein Startelf-Debüt! Berkay Özcan hat beim ersten Spiel für den Hamburger SV von Beginn an den Einzug des Fußball-Zweitligisten ins DFB-Pokal-Viertelfinale gesichert. Beim 1:0 (0:0)-Sieg des HSV gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg erzielte der Neuzugang vom VfB Stuttgart in der 54. Minute nach einem Gewusel im Strafraum aus acht Metern den einzigen Treffer der Partie.

Vor 48.000 Zuschauern im Volksparkstadion waren die Hanseaten dem Erstligisten über weite Strecken deutlich überlegen. Der HSV, dessen letzter DFB-Pokal-Sieg 32 Jahre zurückliegt, kann damit weitere mindestens zwei Millionen Euro für seine leeren Kassen einplanen. Die Gäste aus Franken sorgten lediglich in den letzten 20 Minuten für etwas Gefahr, blieben aber im ganzen Spiel ohne Torabschluss. Insgesamt machten sie deutlich, warum sie seit 14 Spielen in der Bundesliga sieglos sind und mitten im Abstiegskampf stecken.

HSV war feldüberlegen

In der zweiten Halbzeit dauerte es neun Minuten, bis der HSV für seine stärkeren Bemühungen belohnt wurde. Als auf einen klugen Santos-Pass Arps Schuss geblockt wurde, war der türkische Nationalspieler Özcan zur Stelle und vollendete zur verdienten Führung. Auch in der Folgezeit kam von den Nürnbergern nicht viel. Zwar bemühten sie sich etwas mehr in der Offensive, doch ein Schuss auf das Tor gelang ihnen nicht mehr. So konnten die Hamburger das Ergebnis sicher verteidigen.