DFB-Pokal im Liveticker: Mit Leipzig und Hannover in der großen Konferenz

Einmal mehr geht die Angst vor der Blamage unter den Bundesligisten um. Wie jedes Jahr treffen die besten 18 Klubs Deutschlands in der ersten Runde des DFB-Pokals auf vermeintlich machbare Gegner - eine Niederlage ist Tabu. Und doch müssen jedes Jahr einige Erstligisten ihren Hut nehmen. In dieser Saison traf es neben dem VfB Stuttgart ausgerechnet Titelverteidiger Eintracht Frankfurt, der dem Regionalligisten Ulm unterlag.

Für den FC Augsburg, Fortuna Düsseldorf, RB Leipzig und Hannover 96 lautet die Devise deshalb: Hauptsache weiterkommen. Die vier Bundesliga-Teams müssen am Sonntag um 15:30 in der ersten Pokalrunde ran. Auch Absteiger Köln ist in Berlin bei BFC Dynamo im Einsatz. Alle Spiele könnt ihr hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen.