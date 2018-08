DFB-Pokal im Überblick: Hannover souverän, RB Leipzig mit Mühe

Die große Überraschung blieb aus. Am Sonntag zogen alle Bundesligisten in die zweite Runde ein. RB Leipzig und auch Augsburg wackelten allerdings lange. Dagegen gab sich Hannover 96 keine Blöße und feierte einen hohen Sieg. Die Zweitligisten Regensburg und Bochum mussten indes ihren Hut nehmen.

Karlsruher SC - Hannover 96 0:6

Hannover 96 hat seine erste Pflichtspiel-Aufgabe der neuen Saison souverän gemeistert und ist locker in die zweite Runde des Pokals eingezogen. Die Niedersachsen ließen dem Drittligisten Karlsruher SC beim deklassierenden 6:0 (3:0)-Auswärtssieg keine Chance. Dank einer konzentrierten Vorstellung blickt Hannover dem Bundesliga-Auftakt am Samstag in Bremen zuversichtlich entgegen und bescherte Trainer André Breitenreiter, der vor gut einer Woche seinen Vertrag bis 2021 verlängert hatte, früh einen sorgenfreien Nachmittag. Für Aufsehen sorgte Profi-Debütant Hendrik Weydandt, der nach Einwechslung doppelt traf.

BFC Dynamo - 1. FC Köln 1:9

Angeführt von Vierfach-Torschütze Simon Terodde hat Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln die Pflichtaufgabe in der ersten DFB-Pokalrunde am Endspielort Olympiastadion souverän erledigt. Nach leichten Startproblemen setzten sich die Rheinländer beim Viertligisten BFC Dynamo am Sonntag in Berlin mit einer Tor-Gala 9:1 (4:1) durch. Auch Neuzugang Dominick Drexler konnte überzeugen und traft doppelt.

Viktoria Köln - RB Leipzig 1:3

Der Favorit RB Leipzig hat ein peinliches Erstrunden-Aus im DFB-Pokal mit großer Mühe verhindert. Das Team von Ralf Rangnick setzte sich beim Fußball-Regionalligisten Viktoria Köln nach einem 0:1-Rückstand durch Timm Golley (39. Minute) erst spät durch. Yussuf Poulsen (61.), Emil Forsberg (69.) und Jean-Kevin Augustin (90.+3) machten den schmeichelhaften 3:1 (0:1)-Erfolg im fünften Saison-Pflichtspiel der Leipziger doch noch perfekt. „Das Weiterkommen wird kein Selbstläufer“, hatte Rangnick vor der Partie beim Fünften der Regionalliga West angekündigt. Das sollte sich bewahrheiten. Denn der Underdog kämpfte am Sonntag nicht nur aufopferungsvoll, sondern überzeugte auch spielerisch.

TSV Steinbach - FC Augsburg 1:2

Augsburg hat mit viel Mühe eine erneute Erstrundenpleite abgewendet. Trotz eines dürftigen Auftritts kam der Bundesligist beim Regionalligisten zu einem glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg. Vor 4204 Zuschauern trafen Marco Richter in der 14. Minute und André Hahn (65.) für die Augsburger. Nico Herzig (55.) hatte den couragierten Viertligisten mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich kurzzeitig von einer Pokal-Überraschung träumen lassen.

RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf 0:5

Düsseldorf hat vor der Rückkehr in die Bundesliga den Härtetest im Pokal bestanden. Die Rheinländer präsentierten sich gegen den Fünftligisten in einer Erstliga-tauglichen Verfassung. Dodi Lukebakio (9./12. Minute) mit einem Doppelpack, Marvin Duksch (32.), Kevin Stöger (44.) und Benito Raman (62.) erzielten am Sonntag vor 7500 Zuschauern die Treffer für den Favoriten. An das Stadion Oberwerth hatte der zweifache Pokalsieger Düsseldorf keine gute Erinnerung. Im DFB-Pokal und in der 2. Bundesliga verloren die Rheinländer zweimal beim früheren Zweitligisten TuS Koblenz jeweils 0:1. Diesmal jedoch ließen die Düsseldorfer dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung und gingen vom Anpfiff an konsequent zur Sache.

Lok Stendal - Arminia Bielefeld 0:5

Die Bielefelder Elf von Trainer Jeff Saibene setzte sich beim Oberligisten durch und vermied damit anders als im Vorjahr ein Erstrunden-Aus. Vor 2870 Zuschauern markierten Prince Osei Owusu (11. Minute/61.), Sven Schipplock (63./69. Foulelfmeter) und Tom Schütz (66.) die Tore für die Arminia. Nach der schnellen Führung schalteten die Bielefelder Mitte der ersten Hälfte zu sehr in der Verwaltungsmodus. Die Stendaler kämpften sich in ihrem ersten DFB-Pokalspiel seit 20 Jahren in die Partie und hielten gut dagegen. Hochkarätige Möglichkeiten gab es allerdings nicht.

Weiche Flensburg - VfL Bochum 1:0

Der SC Weiche Flensburg 08 hat bei seiner Premiere im DFB-Pokal für eine Überraschung gesorgt. Der Meister der Fußball-Regionalliga Nord warf am Sonntag durch ein 1:0 (1:0) den Zweitligisten VfL Bochum aus dem lukrativen Wettbewerb. Vor 3 500 Zuschauern im ausverkauften Manfred-Werner-Stadion erzielte Kevin Schulz in der 34. Minute den Siegtreffer für den Viertligisten, der sich den Erfolg durch großen Kampfgeist verdiente. Für den Favoriten VfL ist es bereits das vierte Erstrunden-Aus in diesem Jahrtausend.

Chemie Leipzig - Jahn Regensburg 2:1

Der SSV Jahn Regensburg hat die Pokalherausforderung bei der BSG Chemie Leipzig nicht bestanden. Der Fußball-Zweitligist scheiterte trotz Führung am Sonntag beim ehemaligen Pokalsieger der DDR (1966) mit 1:2 (1:0). Vor 4999 Zuschauern im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark brachte Julian Derstroff (20.) die Bayern zwar in Führung. Doch Philipp Wendt (69.) drei Minuten nach seiner Einwechslung und Kai Druschky mit einem 25-Meter-Schuss ins obere Toreck in der Nachspielzeit (90.+1) trafen zum Sieg der Leipziger.

Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim 2:5