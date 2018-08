DFB-Pokal live: Hannover 96 zu Gast beim Karlsruher SC

Karlsruhe verlor im vergangenen Jahr erst in der Verlängerung gegen Leverkusen (1. Runde, 0:3), die 3. Liga läuft schon. Deshalb warnt Breitenreiter. Aber: „Wir sind natürlich klarer Favorit und wollen weiterkommen.“

Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen

So lässt Breitenreiter spielen

Genki Haraguchi fällt aus, er hat eine schwere Zerrung. „Vielleicht kann Genki nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, sagt Breitenreiter. 96-Nachwuchstalent Linton Maina startet für den Japaner auf der linken Außenbahn.

Ihlas Bebou hatte die Woche Probleme am linken Oberschenkel. Breitenreiter: „Das handicapt ihn schon, das müssen wir noch in den Griff bekommen. Aber es sieht gut aus, dass er spielen kann.“ Der Togolese steht in der Startelf.

Der 96-Trainer verzichtet auf Felipe - der brasilianische Innenverteidiger muss nach wochenlangen Wadenproblemen noch fitter werden für Einsatzzeit. Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Timo Hübers und Edgar Prib.