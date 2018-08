DFB-Pokal im Liveticker: Die ersten Entscheidungen am Freitag in der Konferenz

Die DFB-Pokal-Saison 2018/19 beginnt! Eine Woche vor Start der Bundesliga stehen für viele Bundesligisten die ersten Pflichtspiele der Saison an. Schon am Freitag (alle Spiele um 20:45) erwarten uns einige spannende Begegnungen: Zwischen dem 1. FC Magdeburg und Darmstadt 98 steigt bereits das erste von nur drei reinen Zweitliga-Duellen des Spieltags. Im Vorjahr warf Magdeburg Bundesligist FC Augsburg aus dem Turnier, ehe gegen Borussia Dortmund Endstation war. In den Parallelspielen empfängt Wehen Wiesbaden St. Pauli und Regionalligist Schweinfurt bekommt es mit Champions-League-Teilnehmer Schalke 04 zu tun (so sehr ihr das Spiel im TV). Die "Knappen" scheiterten im Vorjahr erst im Halbfinale knapp am späteren Sieger Eintracht Frankfurt. Coach Domenico Tedesco unterschätzt den Gegner nicht: "Der Gegner ist heiß und wird in seinem Hexenkessel alles geben."