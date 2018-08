DFB-Pokal im Liveticker: Der Hamburger SV in der Samstagabend-Konferenz

Die erste Runde des DFB-Pokals ist in vollem Gange, am Abend greift auch der Bundesliga-Absteiger Hamburger SV in das Wettbewerbsgeschehen ein. Die Hanseaten reisen zum Auftakt zum Regionalligisten TuS Erndtebrück, der sich als Finalist im Westfalenpokal für die Teilnahme qualifiziert hatte.