DFB-Pokal im Liveticker: FC Bayern und Pokalsieger Frankfurt in der Konferenz

2012/2013 - Berliner AK: Was für eine Patzer. Am 18. August 2012 setzt es für Bundesligist TSG Hoffenheim eine derbe Klatsche: Schon zur Pause führt der Regionalligist mit 3:0 - auch die Halbzeit kann Hoffenheim nicht aufwecken. In der 48. Minute trifft Martin Cakmak dann auch noch zum 4:0-Endstand. © imago sportfotodienst