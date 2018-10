Für Hannes Wolf ist der DFB-Pokal eher eine Marginalie. Der Trainer wird am Saisonende an einem Aufstiegsplatz gemessen, nicht am Pokalsieg. Wohin er mit dem Hamburger SV im Pokalwettbewerb will, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, sagt er. "Ich weiß nicht mal, wann die dritte Runde ist." Er denke lediglich über die Zweitrunden-Partie am Dienstag (20.45 Uhr) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nach, versichert der 37 Jahre alte Fußballlehrer.