Trainer Dirk Schuster von Zweitligist SV Darmstadt 98 schwärmt vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hertha BSC von der Offensive des Gegners. Mit Vedad Ibisevic, Davie Selke, Salomon Kalou oder Ondrej Duda seien die Berliner hervorragend besetzt. "Da kann schon einiges auf uns zurollen, und dann heißt es Sturzhelme auf und Warnweste an", sagte Schuster mit Blick auf die Partie in der 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr es live sehen!).