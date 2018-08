DFB-Pokal im Liveticker: Greuther Fürth fordert Borussia Dortmund

Am Montagabend (20:45) beschließen Greuther Fürth und Borussia Dortmund (so könnt ihr das Spiel sehen) die erste Runde des DFB-Pokals 2018/19. Für den Dritten der zweiten Bundesliga gibt es wenig zu verlieren - die Möglichkeit Lucien Favre sein Pflichtspieldebüt beim BVB zu vermiesen dürfte zusätzlich motivieren. Nach zuletzt durchwachsenen Vorbereitungsergebnissen der Dortmunder (unter anderem 1:3 gegen den SSC Neapel, 1:1 gegen Stade Rennes) werden die Borussen aber alles dafür tun, auf den letzten Metern nicht doch noch Eintracht Frankfurt als prominentestes Pokal-Opfer abzulösen. So wie 1990/91, als die "Kleeblätter" - damals als Landesligist - den BVB trotz 88-minütiger Unterzahl mit 3:1 nach Hause schickten.