Elfmeter-Drama: Max Kruse schießt Werder Bremen gegen den BVB ins Viertelfinale

An dieses Spiel werden sich Fußball-Fans noch lange erinnern: Werder Bremen ringt Borussia Dortmund in einem echten Pokal-Fight nieder. Der Bundesliga-Zehnte schlägt den Tabellenführer aus Dortmund mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung stand es 3:3. Paco Alcacer und Maximilian Philipp verschossen für die Dortmunder. Max Kruse verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Max Kruse bejubelt den Werder-Sieg

"Meine Stimme ist fast weg, die Emotionen heute sind der Wahnsinn, wir haben uns das total verdient. Wir haben es vorher gesagt: die Dortmunder sind heute zu schlagen", sagte Kruse nach der Partie. BVB-Trainer Lucien Favre zeigte sich enttäuscht: "Es ist keine Überraschung gewesen, dass es schwer wurde. Schade, dass wir nach dem 3:2 das 3:3 nicht verhindern können", so der Kommentar des Coaches. "Es liegt manchmal am Detail, an 50 Zentimeter in die falsche Richtung."