DFB-Pokal: Mönchengladbach siegt zweistellig – Holstein Kiel dreht Partie bei 1860

BSC Hastedt – Borussia Mönchengladbach 1:11

Borussia Mönchengladbach hat im Schongang die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Der fünfmalige deutsche Meister setzte sich am Sonntagabend beim Fünftligisten BSC Hastedt mit 11:1 (6:0) durch und zeigte dabei eine Woche vor dem Ligastart gegen Bayer Leverkusen eine souveräne Vorstellung. Vor 4997 Zuschauern auf Platz elf neben dem Bremer Weserstadion erzielten Thorgan Hazard (3. Minute/Foulelfmeter/42./84.), Alassane Plea (8./50./78.), Raffael (15./31./66.), Florian Neuhaus (39.) und Jonas Hofmann (56.) die Treffer für den Fußball-Bundesligisten. Diyar Kücük gelang zwei Minuten vor dem Ende der Ehrentreffer für die Gastgeber.

Gladbachs Trainer Dieter Hecking hatte 23-Millionen-Euro-Einkauf Plea in die Startformation befördert, um dem Franzosen Spielpraxis zu geben. Und der aus Nizza gekommene Angreifer deutete gegen die allerdings sehr harmlosen Amateure einige Male an, dass Borussias Sportdirektor Max Eberl mit dem 25-Jährigen ein guter Griff gelungen sein könnte. Plea agierte im neuen 4-3-3-System der Gladbacher zentral im Sturmzentrum, flankiert vom WM-Dritten Hazard (links) und Raffael (rechts).

Nachdem Hazard die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung gebracht hatte, gelang Plea in der achten Minute sein erstes Pflichtspieltor für die Borussia. Auch danach hatte der Franzose weitere Chancen. In der 22. Minute hatte er Pech mit einem Schuss an den Pfosten, kurz vor der Pause vergab er allerdings eine weitere Gelegenheit sehr leichtfertig, als er das leere Tor nicht traf.

Hecking hatte Plea nach einer durchwachsenen Vorbereitung zuletzt ansteigende Form attestiert, die der Stürmer nun in Bremen auch unter Beweis stellte. In der Bundesliga wird sich Plea jedoch noch etwas steigern müssen, auch wenn ihm zwei weitere Tore gelangen.

Pokalwunder: Die größten Sensationen des DFB-Pokals Der Berliner AK fegt Hoffenheim vom Platz - Vestenbergsgreuth besiegt den deutschen Meister FC Bayern: Die größten Sensationen des DFB-Pokals. © imago/Montage 2016/2017 - Sportfreunde Lotte: Es ist das Pokaljahr des Drittligaaufsteigers. In der ersten Runde schlägt der Meister der Regionalliga West zunächst Bundesligist Werder Bremen mit 2:1, dann nimmt der Außenseiter in der 2. Runde im Elfmeterschießen auch noch Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb. Nach einem weiteren Sieg über 1860 München (2:0) ist erst im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund Schluss. © 2016 Getty Images 1990/1991 - Greuther Fürth: Gleich zwei Sensationen bringt der 4. August 1990 hervor. Einmal schlägt Viertligist Fürth Borussia Dortmund mit 1:0 - trotz 88 Minuten in Unterzahl... © imago sportfotodienst 1990/1991 - FV 09 Weinheim: ...dann nehmen die Amateure des FV 09 Weinheim den großen FC Bayern München aus dem Turnier. Ein Elfmeter-Tor von Hans-Peter Makan besiegelt das Aus des Favoriten. "Es war für mich immer eine Schande. Egal ob als Spieler oder Trainer", so FCB-Spieler Klaus Augenthaler später. © imago/Ferdi Hartung 2015/2016 - SSV Reutlingen: Ein peinliches 3:1 setzt es für den Karlsruher SC 2015. Gegen den Fünftligisten verursacht der KSC drei rote Karten, drei Elfmeter und kassiert folgerichtig drei Gegentore. © imago/Pressefoto Baumann 1994/1995 - TSV Vestenbergsgreuth: Oliver Kahn ist bedient, die Pokalsensation des Jahres besiegelt. Die Amateure des Regionalligaaufsteigers Vestenbergsgreuth, einem 300-Seelen-Dorf in Bayern, schlagen den amtierenden deutschen Meister mit 1:0. Der Torschütze: Roland Stein, ein Landwirt, der wie alle Spieler des Underdogs tagsüber seiner geregelten Arbeit nachgeht. Die Amateure des FCB machen ihre Sache dafür deutlich besser und schlagen der Reihe nach Werder Bremen, den Chemnitzer FC und den VfB Stuttgart - erst im Viertelfinale ist gegen Wolfsburg Schluss. © imago/Sven Simon 1995/1996 - SV Sandhausen: Im August reist Bayer Leverkusen mit Stars wie Krassimir Balakow, Fredi Bobic und Giovane Elber nach Sandhausen an - und als geschlagener Favorit wieder ab. Im längsten Elfmeterschießen der Pokalgeschichte bezwingt der Regionalligist Leverkusen mit 13:12, einige Spieler müssen doppelt antreten. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. © imago/Pressefoto Baumann 1997/1998 - Eintracht Trier: Die Pfälzer lassen eine Sensation nach der anderen folgen: In der zweiten Runde schlagen die Amateure mit Schalke 04 den amtierenden UEFA-Pokalsieger und dann in der dritten Runde mit Borussia Dortmund auch noch den Champions-League-Sieger. Erst im Halbfinale ist für Trier gegen den MSV Duisburg Schluss (9:10 im Elfmeterschießen). © getty/Bongarts 2010/2011 - Kickers Offenbach: Der BVB spielt derzeit begeisternden Fußball, soll im selben Jahr die Meisterschaft gewinnen und kommt als haushoher Favorit nach Offenbach. Doch den Kickers gelingt die Sensation, im Elfmeterschießen hält Keeper Wulnikowski gleich zweimal und bringt Offenbach in die dritte Runde. Dort ist mit dem 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg allerdings Schluss. © 2010 Getty Images 2011/2012 - Dynamo Dresden: Es ist seit und für lange Zeit die größte Blamage Bayer Leverkusens: Bis zur 68. Minute führt die "Werkself" mit 3:0 (!), dann drehen die Sachsen auf und schaffen in der 86. Minute tatsächlich noch den 3:3-Ausgleich, ehe Alexander Schnetzler in der 117. Minute der Siegtreffer für den Zweitligisten gelingt. © 2011 Getty Images 2012/2013 - Berliner AK: Was für eine Patzer. Am 18. August 2012 setzt es für Bundesligist TSG Hoffenheim eine derbe Klatsche: Schon zur Pause führt der Regionalligist mit 3:0 - auch die Halbzeit kann Hoffenheim nicht aufwecken. In der 48. Minute trifft Martin Cakmak dann auch noch zum 4:0-Endstand. © imago sportfotodienst

Insgesamt zeigte die Borussia, die die vergangene Saison nur auf einem enttäuschenden neunten Platz abgeschlossen hatte, viele vielversprechende Ansätze. Immer wieder nahm der Erstligist die Defensive des BSC über die Flügel aus den Angeln. Der 18 Jahre alte Louis Beyer deutete bei seinem Pflichtspieldebüt für die Borussia sein großes Potenzial auf der rechten Seite an. Die Gastgeber trauten sich dagegen viel zu wenig zu und kamen erst kurz vor Schluss zu ersten Chance, die Kücük nutzte.

1860 München – Holstein Kiel 1:3

Mit einem Doppelschlag von Alexander Mühling hat Holstein Kiel einen drohenden Pokal-K.-o. beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München abgewendet. Der Mittelfeldspieler war am Sonntag beim 3:1 (0:1) des Zweitligisten in München vor 14.200 Zuschauern im Grünwalder Stadion mit zwei platzierten Rechtsschüssen in der 74. und 83. Minute erfolgreich. Der ebenfalls gute Kingsley Schindler erhöhte sogar noch (87.). Nico Karger hatte die in der ersten Hälfte besseren „Löwen“ frühzeitig in Führung gebracht (7.).

Kiels Trainer Tim Walter hatte in der vergangenen Saison noch als Coach der Reserve des FC Bayern die „Löwen“ in der Regionalliga in beiden Lokalderbys besiegen können. Bei seiner Rückkehr nach München sah es lange Zeit nicht gut aus: Das 1860-Team von Coach Daniel Bierofka dominierte mit schnellem Tempofußball. Daraus fiel auch das 1:0. Nach Pass von Adriano Grimaldi zog Karger davon und tunnelte Kiels Schlussmann Kenneth Kronholm am Ende seines Sololaufes. Ein zweites Karger-Tor wurde aberkannt, weil der Ball vor der Flanke von Philipp Steinhart knapp im Aus war (28.). Die Kieler kamen erst kurz vor der Pause zu ersten Chancen durch Janni Serra. Erst traf der Stürmer das Außennetz (40.), dann köpfte er neben das Tor (42.). Kiel entfachte nach der Pause wesentlich mehr Druck, wirkte auch physisch stärker und belohnte sich entsprechend mit den drei späten Treffern.

Carl Zeiss Jena – Union Berlin 2:4