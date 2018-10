Nach dem Aus im DFB-Pokal: Kann Hannover 96 den Rückschlag positiv nutzen?

Für Hannover 96 ist die DFB-Pokal-Reise in dieser Saison beendet. Gegen den VfL Wolfsburg verlor die Elf von Trainer André Breitenreiter am Dienstag mit 0:2 und schied somit bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. Für die Tore der Wölfe waren Admir Mehmedi (20.) und Wout Weghorst (90. +3) verantwortlich. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier.