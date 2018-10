DFB-Pokal: Pyro-Alarm in Ulm! Wolfsburg gewinnt Top-Spiel

Vier Auswärtssiege am frühen Abend: Im DFB-Pokal setzte sich Wolfsburg in Hannover durch, Düsseldorf gewann in Ulm, Hertha BSC in Darmstadt und Paderborn schlug Chemie Leipzig.

Chemie Leipzig - SC Paderborn

Die BSG Chemie Leipzig hat eine erneute Sensation im DFB-Pokal verpasst und ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Fußball-Oberligist musste sich am Dienstagabend dem Zweitligisten SC Paderborn mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und verpasste das Achtelfinale. Nachdem die Mannschaft von Trainer Dietmar Demuth bei ihrer Pokal-Premiere sensationell in der ersten Runde noch den Zweitliga-Club Jahn Regensburg ausgeschaltet hatte, gab es diesmal nichts zu holen. Vor 4999 Zuschauern im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark sorgten Babacar Gueye (18. Minute/60.) und Uwe Hünemeier (28.) für den verdienten Sieg des Favoriten. Die Leipziger waren chancenlos, zumal sie ab der 55. Minute nach einer Roten Karte gegen Philipp Wendt (grobes Foul) in Unterzahl spielen mussten.

SSV Ulm - Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat die nächste Pokal-Sensation des SSV Ulm 1846 verhindert und souverän das Achtelfinale erreicht. Trotz erheblicher Startschwierigkeiten setzten sich die Düsseldorfer am Dienstagabend klar mit 5:1 (4:1) beim Fußball-Regionalligisten durch. Dabei hatten die Ulmer Fans nach dem furiosen Erstrunden-Erfolg gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt schon nach 13 Sekunden von der nächsten Überraschung träumen dürfen: Nach einer Fehlerkette der Fortuna-Defensive brachte Ardian Morina den Außenseiter mit einem der schnellsten Tore der Pokal-Geschichte vor 17 000 Zuschauern im ausverkauften Donaustadion 1:0 in Front. Am Rand des Spiels zündelten Fortuna-Fans auf der Tribüne mit Pyrotechnik. Und genau das dürfte ein Nachspiel haben.

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg steht zum dritten Mal in Serie im Achtelfinale des DFB-Pokals und hat Hannover 96 endgültig in die Krise geschossen. Admir Mehmedi (20. Minute) und Wout Weghorst (90.+3) erzielten am Dienstagabend die Tore für das Team von Trainer Labbadia zum 2:0 (1:0) im Nachbarschaftsduell in Hannover. Schon im Vorjahr hatte dem Pokalsieger von 2015 eine mäßige Leistung in der zweiten Runde zum Achtelfinal-Einzug gegen 96 genügt. Für den Drittletzten der Fußball-Bundesliga war es hingegen bereits die sechste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison. Vor de Partie am Samstag beim FC Schalke 04 nimmt der Druck auf das Team von Trainer André Breitenreiter nun deutlich zu. Wolfsburg hingegen hat sich drei Tage nach dem 3:0 in der Liga bei Fortuna Düsseldorf nun auch im Pokal wieder Selbstbewusstsein geholt. Zuvor war das Team von Trainer Bruno Labbadia sechs Spiele lang sieglos geblieben.

Darmstadt 98 - Hertha BSC