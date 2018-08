DFB Pokal: RB Leipzig trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim

Anzeige

Leipzig. RB Leipzig trifft in der zweiten Runden auf die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag, der der Sprinterin Gina Lückenkemper als Losfee fungierte. RB stand zum Zeitpunkt der Auslosung gerade auf dem Rasen, passenderweise ebenfalls in Dortmund, beim BVB.

Die Messestädter genießen Heimrecht. Gespielt wird am 30. oder 31. Oktober, entweder um 18.30 oder um 20.45 Uhr. Befassen wollte sich bei RB am Sonntag kaum jemand mit dem Thema DFB-Pokal. „Das ist noch lange hin. Im Moment beschäftigen wir uns nicht damit, was in zwei, drei Monaten ist", so Coach Ralf Rangnick.

In der ersten Runde war Viktoria Köln der Gegner der Roten Bullen. Die taten sich in der Rhein-Metropole schwer, konnten die Partie beim Viertligisten erst spät für sich entscheiden, 3:1 (0:1) hieß es am Ende. Yussuf Poulsen, Emil Forsberg und Jean-Kevin Augustin machten die Tore für den Bundesligisten.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel in Köln Kölns Maskottchen Viktor nimmt vor dem Spiel einen kräftigen Schluck. © 2018 Getty Images Yussuf Poulsen bei einer ersten Platzbegehung in Köln. © 2018 Getty Images RB-Coach Ralf Rangnick beim Aufwärmen auf dem Kölner Rasen. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Dayot Upamecano und Kölns Felix Backszat im Kopfballduell © 2018 Getty Images RB Leipzigs Konrad Laimer ist vor Fabian Baumgärtel am Ball © 2018 Getty Images Bruma im Zweikampf mit Yves Mfumu © 2018 Getty Images Kölns Daniel Reiche im Zweikampf mit RB Leipzigs Jean-Kevin Augustin © 2018 Getty Images Kölns Hamza Saghiri und RB Leipzigs Diego Demme kämpfen um den Ball. © dpa Kölns Felix Backszat blockt den Flankenversuch von RB Leipzigs Konrad Laimer ab. © dpa Das 1:0 für Köln: Timm Golley trifft aus sechs Metern zur Führung. RB Leipzigs Peter Gulacsi ist chancenlos. © 2018 Getty Images Kölns Timm Golley dreht nach seinem Führungstreffer jubelnd ab. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Stefan Ilsanker ist bedient. © 2018 Getty Images Während die Kölner Spieler die Führung bejubeln sieht man Leipzigs Bruma die Enttäuschung an. © 2018 Getty Images Köln feiert die 1:0-Führung durch Timm Golley. © dpa Kölns Yves Mfumu behauptet den Ball vor RB Leipzigs Dayot Upamecano © dpa RB-Coach Ralf Rangnick im intensiven Dialog mit Diego Demme. © 2018 Getty Images Erleichterung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen trifft zum 1:1. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Kevin Kampl, Nordi Mukiele und Torschütze Yussuf Poulsen jubeln nach dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. © dpa RB Leipzigs Yussuf Poulsen verliert nach dem Ausgleichstreffer keiner Zeit und bringt den Ball zum Anstoßpunkt zurück. © dpa Das 2:1 für RB Leipzig durch Emil Forsberg (nicht im Bild) © 2018 Getty Images RB Leipzig hat die Partie gedreht: Emil Forsberg trifft zum 2:1 für die Messestädter. © 2018 Getty Images Emil Forsberg und Kevin Kampl feiern den 2:1-Führungstreffer. © 2018 Getty Images Marcelo Saracchi weiß sich nur noch mit einem Foul zu helfen und sieht die Rote Karte. © 2018 Getty Images Verhinderung einer klaren Torchance: Da bleibt dem Schiedsrichter keine andere Wahl als den jungen Uruquayer vom Platz zu stellen. © 2018 Getty Images Schiedsrichter Martin Petersen zeigt Leipzigs Marcelo Saracchi die Rote Karte. © dpa Jean-Kevin Augustin trifft zum 3:1 für RB Leipzig © dpa Jean-Kevin Augustin feiert seinen Treffer zum 3:1. © dpa Yussuf Poulsen gratuliert Jean-Kevin Augustin zu seinem Treffer © dpa Kevin Kampl, Nordi Mukiele und Diego Demme feiern das erlösende 3:1 durch Jean-Kevin Augustin. © 2018 Getty Images Das Team bedankt sich bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung. © 2018 Getty Images Das Team bedankt sich bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung. © 2018 Getty Images