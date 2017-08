DFB-Pokal: RB Leipzig und 1. FC Magdeburg live im Free TV

Leipzig. Pokalhammer in Leipzig, doch die Fans von RB müssen sich noch rund zwei Wochen gedulden. Die Roten Bullen treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause auf den FC Bayern München . Unklar ist allerdings, an welchem Tag gespielt wird.

Angesetzt sind der 24. und 25.Oktober. Die genauen Termine werden aber erst in rund zwei Wochen veröffentlicht, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Im Vorfeld sind eine Reihe von Fragen zu klären. Einer der wichtigsten Punkte ist: Welche Partien werden in der ARD frei empfangbar ausgestrahlt?

Harter Oktober für RB Leipzig

Klar ist: Für RB Leipzig und seine Fans wird es ein turbulenter Monat mit einem Knallerprogramm. Am Wochenende 14./15. Oktober heißt der Gegner auswärts Borussia Dortmund. In der Woche danach (17./18. Oktober) steht das dritte Spiel in der Champions League auf dem Programm. Es folgen das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das Pokalspiel gegen die Bayern und gleich noch das Punktspiel gegen die Münchner danach in der Allianz Arena. Fünf schwere Spiele innerhalb von zwei Wochen. Die viel zitierte Mehrfachbelastung bekommt bei RB Leipzig Konturen.