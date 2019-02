DFB-Pokal: RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg live im TV und Online-Stream schauen

Beiden Mannschaften werfen Kritiker ja oft vor, dass sie keine Tradition hätten. Darüber ließe sich trefflich streiten, aber die Partie RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg am Mittwoch (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) hat Tradition - und zwar im DFB-Pokal! Zum dritten Mal innerhalb von acht Jahren treffen die Roten Bullen auf den VfL Wolfsburg - und alle Spiele finden in den Red Bull Arena statt.

Das erste Spiel ging 2011 mit 3:2 an RB Leipzig, das damals als Regionalligist firmierte. 2015 setzte sich der VfL auf dem Weg zum Pokalsieg mit 2:0 im Achtelfinale durch. Das letzte Bundesliga-Duell ging ebenfalls an die Wölfe: 1:0 am 12. Spieltag. Bei den Leipzigern stand vor dieser Partie u. a. hinter dem Einsatz von Keeper Peter Gulacsi, Diego Demme, Timo Werner, Marcel Sabitzer und Lukas Klostermann ein Fragezeichen. ,,Wir werden die bestmögliche Mannschaft auf das Feld schicken und versuchen, erstmalig ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Wir haben genug Selbstvertrauen und gehen mit viel Energie in die Partie", glaubt RBL-Coach und Sportdirektor Ralf Rangnick dennoch an den Erfolg seiner Mannschaft. Die Roten Bullen schalteten auf dem Weg ins Achtelfinale mit 1899 Hoffenheim (2:0) bereits einen Bundesliga-Konkurrenten aus.