BVB - Union, Weiche - Werder und Co. - Bei diesen DFB-Pokalspielen lauert Sensationsgefahr 

Es macht den Reiz des DFB-Pokals vor allem in den frühen Runden aus: David empfängt Goliath. Unterklassige Fußballklubs träumen von diesem Tag der Tage, an dem sie es irgendwie schaffen, dem riesigen Favoriten ein Bein zu stellen. Heute Abend gibt es in Runde zwei des aktuellen Wettbewerbs fünf Partien mit dem Potenzial zur Sensation. Der Überblick.

Lehrer Favre trifft seinen Ex-Schüler Fischer wieder

Schüler gegen Lehrer: Bei diesem Duell in der Dortmunder Arena (18.30 Uhr / so könnt ihr das Spiel verfolgen!) will der Schüler seinen Lehrmeister besiegen. Urs Fischer, Trainer des Zweitligisten Union Berlin, war Trainer der zweiten Mannschaft des FC Zürich, als der heutige Borussia-Dortmund-Coach Lucien Favre dort die Profis trainierte. Später absolvierte Fischer einen Teil seiner Trainerausbildung, als Favre bei Hertha BSC engagiert war. „Der Kontakt bestand eigentlich immer. Er hat sich in den letzten ein, zwei Jahren etwas abgekühlt, aber das ist normal“, sagt Fischer über das Verhältnis der Schweizer. Dass er von Favre gelernt hat, verschweigt er nicht: „Er hat seine Ansicht von Fußball und ich habe meine. Aber weil es in den Anfängen meiner Trainerkarriere war, habe ich schon das eine oder andere von ihm mitgenommen.“

Was beide zudem eint: Sie betreuen die beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams im deutschen Profifußball. Gastgeber BVB kommt in dieser Saison auf 13, Union auf zwölf Pflichtspiele ohne Niederlage.

Rostock sieht kleine Chance: Leicht wird es nicht für Hansa Rostock gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr), das weiß Trainer Pavel Dotchev. Aber deswegen abschenken? Niemals: „Wir müssen eine super Leistung abrufen, ans Limit gehen und über unseren Schatten springen. Dann haben wir eine kleine Chance, weiterzukommen“, sagt der Bulgare. In der ersten Runde hatte der Drittligist und letzte DDR-Meister bereits Nürnbergs Bundesliga-Mitaufsteiger VfB Stuttgart ausgeschaltet. Erfahrung mit Sensationen haben die Rostocker also.

Flensburg in Lübeck gegen Bremen

Flensburg muss ausweichen: In Runde eins warf Regionalligist Weiche Flensburg den Zweitligisten VfL Bochum aus dem Wettbewerb. Folgt heute (18.30 Uhr) Erstligist Werder Bremen? Flensburg-Trainer Daniel Jurgeleit freut sich vor allem, dass sich sein Team dieses „tolle Spiel erarbeitet“ habe. Die Generalproben für das Spiel, das in Lübeck vor 9000 Zuschauern (ausverkauft) ausgetragen werden muss, weil das Weiche-Stadion kein ausreichendes Flutlicht hat und zu klein ist, vermasselten beide Teams. Werder ging am Sonntag gegen Leverkusen mit 2:6 unter. Die Flensburger verloren mit 1:3 beim VfB Lübeck.

Köln will raus aus der Minikrise: Dass bei dieser Paarung ein Zweitligist einen Erstligisten empfängt, widerspricht dem Selbstverständnis des gastgebenden 1. FC Köln vor dem Spiel (18.30 Uhr / so könnt ihr das Spiel verfolgen!) gegen Schalke 04. Der Betriebsunfall Abstieg soll wiedergutgemacht werden. „Egal, wer Favorit ist und wer nicht: Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt Kölns Trainer Markus Anfang. Nicht in diesen Plan passt, dass die Domstädter aus den letzten drei Spielen in der 2. Liga nur zwei Punkte geholt haben und sich trotz Tabellenführung Pfiffe der Fans gefallen lassen mussten. Gegen die Schalker (nur sieben Punkte und fünf Tore nach neun Bundesliga-Spielen, Platz 15) soll das Selbstvertrauen zurückkehren.

Kann Kiel Freiburg ein Bein stellen?

Erst anschwitzen, dann gewinnen: Fast hätte Holstein Kiel es geschafft, in dieser Saison mit dem heutigen Gegner SC Freiburg (20.45 Uhr) auf Augenhöhe agieren zu können. Erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg scheiterten die „Störche“ am Aufstieg in die Bundesliga. Nun wollen sie halt für eine Überraschung gegen den klassenhöheren Klub sorgen. „Wir werden vormittags leicht anschwitzen – und abends versuchen, Freiburg zu schlagen“, sagt Holstein-Trainer Tim Walter.

