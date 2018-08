DFB-Pokal: TuS Erndtebrück gegen den Hamburger SV live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Land-Ausflug, Teil zwei! Nach dem Befreiungsschlag in der Kurpfalz beim 3:0-Liga-Erfolg beim SV Sandhausen tritt der HSV in der Partie TuS Erndtebrück gegen Hamburger SV am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) nun im beschaulichen Siegerland an. Es ist das erste DFB-Pokalspiel der HSV-Vereinsgeschichte, in das die Rothosen nicht als Mitglied der höchsten deutschen Fußball-Liga gehen.

Dennoch: Die Hamburger, die mit dem Sieg in Sandhausen Selbstvertrauen tankten, gehen gegen den 2018 in die Oberliga Westfalen abgestiegenen Ex-Regionalligisten natürlich als hoher Favorit ins Spiel. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz sollte jedoch gewarnt sein: Im letzten Jahr legte der HSV gleich in Runde eins beim Drittligisten VfL Osnabrück (1:3) eine Bruchlandung hin. Eine historisch-schlechte Chaos-Saison nahm ihren Lauf…

Josha Vagnoman: Das Außenverteidiger-Talent des HSV, der eigentlich ein Linksverteidiger ist, kam für Sakai in die Partie (72.) und konnte so etwas Zweitliga-Luft schnuppern – allerdings als Rechtsverteidiger. Trotzdem mischte er sofort fleißig mit. Ohne Note © Getty

Pierre-Michel Lasogga: Gegen Kiel kam er noch von der Bank, nun stand er in der Startelf. Sein sehenswerter Kopfballtreffer wurde wegen Abseits zurecht nicht gegeben. Lasogga agierte engagiert und kampfstark, wurde aber nicht häufig genug von seinen Mitspielern bedient. Und wenn doch, stand er eben im Abseits. In der zweiten Halbzeit unterlief ihm zudem ein kurioser Fehlpass in der eigenen Hälfte – das hätte zu einem Gegentreffer führen können. Note 4 © imago/foto2press

Jairo Samperio: Nachdem er im Auftaktspiel gegen Holstein Kiel als Sturmspitze enttäuschte, durfte er nun auf dem rechten Flügel sein Glück versuchen. In der ersten halben Stunde nahm er kaum am Spielgeschehen teil. Dann deutete er immerhin vereinzelt an, warum er früher in Mainz als Shooting-Star galt. Die fußballerischen Qualitäten sind unbestritten, führen aber oft noch nicht zum Ziel. Note 4 © Getty

Lewis Holtby: Holtby lief aufgrund der Verletzung von Aaron Hunt erneut als Kapitän auf. Die großen Akzente konnte er allerdings nicht setzen. Das Spiel lief über weite Strecken an ihm vorbei. Wenn er dann doch einmal in eine aussichtsreiche Situation gelangte, wählte er die falsche Entscheidung. Note 5 © imago/foto2press

Khaled Narey: Mit seinem Doppelpack war er der Gewinner des Spiels. Narey erzielte in der siebten Spielminute das erste Zweitliga-Tor in der Geschichte des HSV, als er einen Fehlpass von Sandhausen-Torwart Marcel Schuhen aufnahm und diesen dann tunnelte. Auch bei seinem zweiten Tor profitierte er von einem Fehlpass des Torhüters. Überhaupt deutete Narey immer wieder seine Qualitäten als Offensivtank an, war stark in den Zweikämpfen und suchte schnell den Abschluss. Note 1 © Getty

Orel Mangala: Der Leihspieler vom VfB Stuttgart wechselte erst in dieser Woche nach Hamburg und stand nun bereits in der Startelf. Er verteilte viele Bälle, war selber ruhig am Ball und agierte sehr wachsam. In Erinnerung blieb zwar auch, dass er in der ersten Halbzeit den Ball im Mittelfeld vertändelte und so eine gute Chance für Sandhausen entstand. Trotzdem war das ein guter Auftritt. Note 3 © imago/Nordphoto

Douglas Santos: Mit seinem perfekt geschossenen Freistoß leitete der Linksverteidiger das 2:0 ein. Der Brasilianer brauchte ein paar Minuten, um in das Spiel zu finden, leistete sich anfangs auch einen auffälligen Fehlpass, agierte dann aber immer selbstsicherer und schaltete sich vermehrt in das Offensivspiel mit ein. Note 2 © imago/Jan Huebner

HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg in Sandhausen

Eine solche Blamage soll sich nach Wunsch der Hamburger nicht wiederholen. An der Unterstützung wird es nicht liegen: 5.000 HSV-Fans werden in Siegen erwartet, der erste Erfolg in der 2. Liga beim SV Sandhausen dürfte die Euphorie um die Norddeutschen noch einmal angefeuert haben. „Der Pokal ist eine besondere Herausforderung“, freute sich Christian Titz am Donnerstag in der offiziellen Pressekonferenz zum Spiel auf die Partie in Siegen, „auch, wenn es einen etwas größeren Ligen-Unterschied zwischen beiden Teams gibt, werden wir den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe und gehen mit der richtigen Spannung und Einstellung in die Partie. Am Samstag möchten wir eine Runde weiterkommen.“ Titz kann gegen den Außenseiter aus Erndtebrück auf alle Spieler zurückgreifen. Auch der in den beiden Zweitligaspielen gegen Kiel (0:3) und in Sandhausen nicht eingesetzte Youngster Fiete Arp (18) wird im Kader stehen.

„Der Samstagabend kann ein ganz besonderer werden kann, auch für mich ist das ein besonderer Moment und für meine Spieler ist es vielleicht das einzige Mal, dass sie so ein Spiel erleben“, sagte Erndtebrücks Coach Ivan Markow vor dem Spiel, „.deshalb erwarte ich, dass meine Jungs alles geben und alles raushauen, was möglich ist. Es wird auf Grund der Kulisse bestimmt nicht einfach aber wenn man einmal auf dem Rasen steht, muss man diese Kulisse, diese Stimmung einfach aufsaugen und für sich nutzen – wie jeder Einzelne damit umgeht kann ich nicht beurteilen.“ Kleines Detail am Rande: Pokalsieger Eintracht Frankfurt startete 2017 seinen Weg zu Titel auch gegen TuS Erndtebrück…