DFB-Pokal: Netzreaktionen zur Viertelfinal-Auslosung – „Das berühmte Losglück der Bayern“

Bayern-Dusel bei der Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal: Der FCB trifft in der nächsten Runde (2./3. April 2019) vor heimischem Publikum auf den 1. FC Heidenheim. Es ist wohl der leichteste aller Gegner, auch wenn der FCH ebenso wie der SC Paderborn (triffft im Viertelfinale auf den Hamburger SV) in der 2. Bundesliga an den Aufstiegsrängen schnuppert.