DFB-Pokal: Viktoria Köln gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Roten Bullen mussten in dieser Woche nicht um Spott betteln. Die Tatsache, dass nur acht RBL-Fans das Team zum EL-Qualifikationsspiel bei Universitatea Craiova (1:1) begleiteten, wurde in den Boulevardmedien und in verschiedenen sozialen Netzwerken genüsslich ausgeschlachtet. Vor der Partie Viktoria Köln gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) gab es die nächste Spitze in Richtung der Sachsen.

Um sich auf den Bundesligisten und Europa-League-Qualifikanten vorzubereiten, beziehen die Kölner eigens ein Trainingslager in einem Hotel in Leverkusen. Dessen Eigentümer wiederum ist der ehemalige Homburger Manager Manfred Ommer (67), der mit den Saarländern einst im Pokal die großen Bayern bezwang (1991). Kurios.

Die Bullen werden sich, glaubt man Ralf Rangnick, von solchen Aktionen kaum beeindrucken lassen. „Das Weiterkommen ist unser Anspruch“, sagte der RBL-Coach am Freitag in der abschließenden Pressekonferenz zum Spiel, „in Craiova haben wir nicht immer die richtigen Entscheidungen gewählt, wichtig ist, dass wir es am Sonntag besser machen.“ Beim Rückspiel in Rumänien – Leipzig hatte den ersten Vergleich mit 3:1 gewonnen – konnten vor allem die Neuzugänge Matheus Cunha und Nordi Mukiele nicht überzeugen. Bis auf den Langzeitverletzten Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss) hat Rangnick jedoch in Köln alle Mann an Bord. Nationalstürmer Timo Werner wird aller Voraussicht nach von Anfang an spielen.