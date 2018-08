DFB-Präsident Grindel: Das habe ich in der Özil-Affäre falsch gemacht

In einem Interview mit der Bild am Sonntag hat DFB-Präsident Reinhard Grindel Fehler in der Affäre um das Foto von Nationalspieler Mesut Özil und Türkei-Staatschef Recep Tayyip Erdogan und den anschließenden Rücktritt Özils aus dem DFB-Team eingeräumt. Özil hatte Grindel in einem Statement Rassismus unterstellt und auch sonst schwere Vorwürfe erhoben.